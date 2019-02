Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti quanto andrà in onda da domenica 10 febbraio a venerdì 15 febbraio e dove scopriremo tutte le novità riguardanti i protagonisti di Puente Viejo. Molti i colpi di scena che attendono i telespettatori della telenovela ideata da Aurora Guerra nel corso della prossima settimna; in particolare vedremo che Julieta arriverà a scoprire il coinvolgimento di Prudencio nel presunto assassinio di Saul. Disperata e incredula per la scoperta, la Uriarte mediterà vendetta e sarà pronta ad uccidere il fratello del suo amato. Don Berengario è alle prese con le chiacchiere del paese, mentre Elsa deciderà di non lasciare Puente Viejo ma come ci rivelano gli spoiler, cadrà nella trappola ordita da Antolina, la quale è disposta a tutto per tenere accanto a sé Isaac.

Il Segreto: Julieta medita vendetta e vuole uccidere Prudencio

Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda dal 10 al 15 febbraio ci svelano che Julieta scoprirà, grazie all'aiuto di Fernando, delle prove che incastrano Prudencio per l'assassinio di Saul, mentre vedremo che Carmelo e Severo interrogano il presunto colpevole dell'attentato ad Adela, il quale però negherà ogni coinvolgimento. Grazie alla pista fornita da Mesia quindi, la Uriarte ha trovato tra le cose di Prudencio la pistola che presumibilmente è stata utilizzata per sparare a Saul. La giovane incredula per ciò che ha scoperto, punterà la pistola contro Fernando, chiedendogli se gli abbia mentito oppure no. Disperata per aver scoperto che proprio Prudencio è il colpevole della scomparsa del suo amato, Julieta mediterà vendetta e sarà decisa ad uccidere Prudencio.

Spoiler 10-15 febbraio: Adela ancora in pericolo, Elsa resta a Puente Viejo

Adela è ancora in condizioni disperate dopo essere stata colpita alla testa da Basilio il quale, come ci rivelano le anticipazioni sui prossimi episodi, si intrufolerà in ospedale travestendosi da medico. Il tutto per stare più vicino alla maestra e colpirla di nuovo nel momento più opportuno. Il nuovo dottore però creerà dei sospetti in Irene, mentre Severo e Carmelo devono ripartire di nuovo da zero per trovare il responsabile dell'attentato ad Adela. Nelle prossime puntate vedremo inoltre che Elsa deciderà di rimanere a Puente Viejo, anche se non riuscirà ancora a perdonare Isaac, il quale sta tentando in tutti i modi di far capire alla sua amata le circostanze del suo tradimento con Antolina.

La giovane ancella nel frattempo, arriverà a far credere alla Laguna di voler far pace con lei e la inviterà a casa sua. Peccato che Antolina si farà trovare con Isaac in atteggiamenti equivoci, facendo cadere Elsa nella trappola. Mauricio nel frattempo sarà preoccupato per Raimundo che sembra scomparso nel nulla e chiederà informazioni a Fernando.

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto che vedremo in onda dal 10 al 15 febbraio a partire dalle 16,20 su Canale 5.