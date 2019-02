Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio svelano che Elsa non riuscirà a perdonare la scappatella di Isaac con Antolina. Don Anselmo, nel frattempo, rimprovererà Dolores per aver messo in giro la voce che Don Berengario sia sposato con Magdalena.

Il Segreto: Basilio s'intrufola nell'ospedale dove sta Adela

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Magdalena continuerà a credere che il prelato sia il suo adorato Armando.

Carmelo e Severo, intanto, vorranno mettere le mani addosso al colpevole dell'attentato ad Adela. Alla Casona, Fernando Mesia informerà Julieta (Julieta Uriarte) di aver trovato il colpevole della morte di Saul.

Advertisement

Successivamente Elsa (Alejandra Meco) annuncerà ad Isaac di avere intenzione di lasciare il borgo iberico, mentre il presunto responsabile dell'aggressione ad Adela sarà rimesso in libertà in quanto Leal ed il latifondista non hanno prove a sufficienza per detenerlo dietro le sbarre. Basilio, intanto, indosserà il camice per intrufolarsi all'interno dell'ospedale dove Adela giace tra la vita e la morte. Infine la Uriarte troverà una pistola tra gli oggetti personali di suo marito Prudencio, che presumibilmente ha tolto la vita al suo amato Saul.

Il Segreto, anticipazioni 10-15 febbraio: Julieta scopre chi ha probabilmente ucciso Saul

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che il vecchio locandiere scomparirà nel nulla mentre Don Anselmo convincerà Isaac ad assumersi le sue responsabilità di padre, visto che Antolina aspetta un bebè da lui.

Advertisement

Consuelo, intanto, consiglierà ad Elsa di mettersi in contatto con la sua famiglia dopo la sua rinuncia a lasciare Puente Viejo. In ospedale, Irene rivelerà a Carmelo che un nuovo medico ha fatto visita ad Adela. Il dottor Iglesias, a questo punto, informerà il sindaco di non conoscere il suo collega.

Don Berengario, nel frattempo, tratterà Magdalena come sua moglie in quanto ritiene che abbia dei gravi problemi di mente, mentre Julieta sarà disperata in quanto crede che Prudencio abbia davvero ucciso suo fratello. Per tale ragione la donna deciderà di ucciderlo, mentre Antolina fingerà di voler far pace con Elsa. Quest'ultima una volta arrivata nell'abitazione scoprirà il falegname e la sua ex ancella teneramente abbracciati. Carmelo, intanto, vorrà scoprire con ogni mezzo il nome del dottore visto aggirarsi al capezzale di sua moglie. Infine Mauricio chiederà a Prudencio di scoprire dove si trova il vecchio locandiere.