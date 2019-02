Annuncio

Le anticipazioni di Uomini e donne confermano che la scelta di Teresa Langella è ormai alle porte. La decisione della tronista napoletana verrà mostrata nel corso della puntata serale in onda su Canale 5 il 15 febbraio, alla quale saranno presenti i due corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, coloro che più di ogni altro hanno attirato le attenzioni della Langella.

Il nome del fortunato - che potrà continuare a frequentare Teresa anche quando le telecamere si saranno spente - è ancora top secret, e i fan del programma continuano a cercare indizi riguardanti gli sviluppi del percorso della modella 27enne, che negli ultimi mesi ha diviso il pubblico da casa. Al momento, nonostante i tre protagonisti non possano in alcun modo rilasciare dichiarazioni ufficiali fino allo speciale di Canale 5, stando alle prime indiscrezioni diffuse da "Il Vicolo delle News", sono emersi i primi dettagli relativi alle ultime mosse dei due corteggiatori per provare a conquistare il cuore di Teresa. Sembra, infatti, che Antonio abbia deciso di dedicare una serenata alla tronista, mentre Andrea le avrebbe organizzato una cena romantica.

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea si presenta in villa

I telespettatori che hanno seguito la puntata di Uomini e Donne di ieri, 7 febbraio, hanno avuto l'impressione che Antonio Moriconi sia il grande favorito in vista della scelta di Teresa Langella. Quest'ultima lo ha inseguito dopo il bacio che si era scambiata con Andrea Dal Corso, ed è riuscita a convincerlo a tornare in studio, nonostante la delusione del giovane sportivo. Non solo, in un incontro romantico sulle rive del fiume Tevere, Teresa e Antonio si sono scambiati un bacio appassionato, durante il quale lei non è riuscita a trattenere le lacrime.

Alla vista di tali immagini Andrea non è uscito dal backstage, come la tronista si sarebbe aspettata, ma ha minacciato chiaramente di non presentarsi in villa per trascorrere l'ultimo weekend prima della scelta definitiva.

A quanto pare, però, queste affermazioni non sarebbero state supportate dai fatti: Dal Corso, infatti, non solo sarebbe andato alla villa, ma avrebbe anche organizzato una bella e tenera sorpresa per ribadire la sua immagine perfetta di principe azzurro.

Le sorprese di Antonio e Andrea

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News", Andrea Dal Corso avrebbe organizzato per Teresa una cena romantica in villa, preparata dallo chef Alessandro Borghese. Il modello veneto, dunque, avrebbe dimostrato ancora una volta di amare le atmosfere romantiche ed eleganti, una caratteristica che non sempre è risultata gradita alla napoletana. La Langella, infatti, ha più volte confessato di preferire una serata a casa in tuta davanti ad una pizza, piuttosto che un ristorante costoso e alla moda.

A parziale conferma di come Antonio conosca meglio i gusti della tronista, pare che abbia preparato per lei una sorpresa musicale, accompagnato da Gigi Finizio (cantante preferito della Langella) e cantando una serenata. Inoltre nella villa sarebbe giunto anche il padre di Teresa per parlare con i due corteggiatori e conoscerli meglio.