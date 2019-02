Annuncio

Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni in onda dal 3 all'8 marzo annunciano che Carmelo apprenderà la verità su sua moglie Adela mentre Julieta e Saul indagheranno sulla scomparsa di Raimundo e Donna Francisca. Infine a Puente Viejo arriverà Armando, il marito di Magdalena.

Il Segreto: Carmelo scopre la verità su Adela

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda prossima settimana su Canale 5, si apprende che Saul deciderà di lasciare momentaneamente Puente Viejo per andare alla ricerca di indizi sulla scomparsa di Raimundo e Donna Francisca. Il vecchio locandiere apprenderà che sua moglie è stata rapita da Fulgencio Montenegro.

Quest'ultimo lo avviserà che presto si vendicherà di entrambi.

Intanto Fernando non riuscirà a sopprimere le crisi nervose, neanche con i medicinali prescritti dal folle psichiatra. Carmelo, invece, inviterà Adela ad essere sincera con lui dopo aver visto il suo strano comportamento. A tal riguardo la maestra confesserà che potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo Saul tornerà a Puente Viejo senza aver recuperato indizi utili per ritrovare i coniugi Ulloa. Infine Elsa rifiuterà di seguire suo padre Amancio, in quanto ha capito che Antolina sta nascondendo qualcosa di grave. La Laguna convincerà Consuelo ad aiutarla.

A Puente Viejo arriva Armando

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda dal 3 all'8 marzo, svelano che la Laguna troverà una missiva d'amore scritta dal fratello alla furba biondina.

In seguito la giovane riferirà a Consuelo che tra di loro c'era una relazione mentre Don Anselmo suggerirà ad Isaac di venire allo scoperto ed incontrare Don Amancio. Carmelo, invece, vorrà dare il suo contribuito per rintracciare Francisca e Ulloa Senior, rinchiusi in un manicomio da parte di un loro parente.

Alla Casona Julieta rovisterà tra gli oggetti personali del Mesia dove troverà una foto di Maria. A proposito quest'ultimo reagirà come una belva dopo aver colto Julieta in flagrante. Intanto a Puente Viejo arriverà Armando, il marito di Magdalena, mentre Isaac annullerà le imminenti nozze con Antolina in quanto ancora innamorato della Laguna. All'emporio Hipolito ed il cugino daranno una festa in onore dell'apertura di Radio Miranar.

Saul e Julieta, invece, obbligheranno Fernando a raccontare la verità sulla sparizione della Montenegro e del coniuge. L'uomo, a questo punto, rivelerà alla coppia di stare proteggendo i coniugi Ulloa. Infine Severo e Irene apprenderanno il vero stato di salute della loro amica Adela e prometteranno di trattarla come una persona sana.