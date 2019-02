Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in questi giorni in Spagna, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleon. La madre di Esperanza e Beltran, infatti, deciderà di fuggire dalle grinfie di Donna Francisca con la complicità di Roberto, il nuovo interesse amoroso.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria e Roberto, nuova coppia?

Maria è attualmente la protagonista delle puntate de Il Segreto in onda in Spagna in questo ultimo periodo. La moglie di Gonzalo, infatti, prenderà una decisione spiazzante a pochi mesi dal suo arrivo a Puente Viejo.

Tutto inizierà quando la Castaneda tornerà ad abitare alla Villa, dove Donna Francisca userà ogni mezzo pur di tenerla vicino a sé.

A Puente Viejo, nel frattempo, arriverà Roberto, una vecchia conoscenza di Maria, arrivata direttamente da Cuba. Il giovane starà dalla parte della Castaneda, che si troverà nuovamente al centro di un nuovo complotto ideato proprio dalla matrona. Il cubano, infatti, farà capire alla Montenegro di avere intenzione di avere una relazione con la figlia di Emilia. Dall'altro canto, la giovane si avvicinerà sempre di più a Roberto sognando un futuro insieme, se nel suo cuore non ci fosse ancora Gonzalo. Quest'ultimo, infatti, lascerà Puente Viejo per sempre dopo aver salutato moglie e figli. Per tale ragione Maria vorrà fuggire da Puente Viejo e da Donna Francisca.

Trame Il Segreto: Maria e Roberto, in fuga da Puente Viejo

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda in Spagna in questi giorni, svelano che Fernando Mesia dimostrerà di essere molto geloso di Roberto, visto che avrebbe voluto formare una famiglia insieme a Maria. Per tale ragione il figlio di Olmo Mesia proporrà alla Montenegro di offrire dei soldi al cubano in modo da allontanarlo per sempre dalla Casona. Ma Roberto si rifiuterà categoricamente di sottostare al ricatto dei due, tanto da continuare a sedurre Maria.

Per questo motivo Donna Francisca cambierà completamente atteggiamento nei confronti di Roberto, consapevole che potrebbe portarle via la nipote da Puente Viejo. Proprio la giovane e Roberto organizzeranno un piano di fuga all'oscuro di Donna Francisca.

La coppia, infatti, fingerà di comprare una casa per vivere vicino alla moglie di Raimundo. Peccato che sia tutto un piano per depistare i sospetti.