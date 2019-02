Annuncio

Il Segreto promette puntate spagnole imperdibili. La delicata operazione chirurgica al cervello di Adela le ha salvato la vita ma il medico ha chiaramente detto alla donna di non farsi illusioni. Dovrà infatti fare i conti con le complicazioni e le improvvise crisi epilettiche che potrebbero colpirla da un momento all'altro. Basilio invece è fuori gioco, ma la maestra non sa che ad eliminarlo è stato proprio Carmelo Leal. Nel frattempo Antolina si sta impegnando affinché Elsa venga odiata da tutta Puente Viejo, sperando che così si decida a levare le tende, unica possibilità per tenersi stretto Isaac, evidentemente ancora innamorato della Laguna. Stando alle anticipazioni spagnole de 'Il Segreto', le condizioni di salute di Adela si faranno preoccupanti mentre la coraggiosa Elsa sfiderà la sua rivale rimanendo al paesino, sebbene a caro prezzo.

Il Segreto anticipazioni: Adela soffre di attacchi epilettici

Stando alle anticipazioni iberiche della soap Il Segreto, il rapporto tra Antolina e Isaac non sarà dei migliori. L'uomo non sopporterà più l'ossessione nei suoi confronti della biondina e non farà altro che pensare ad Elsa, nel frattempo impegnata a dare una mano agli ammalati di varicella, epidemia che colpirà a sorpresa Puente Viejo. Nel frattempo Carmelo e Severo vigilano sul sagrato della chiesa, preoccupati che qualche malintenzionato possa fare del male a Julieta e Saul nel giorno del loro matrimonio. Tornato a casa, il Leal troverà sua moglie in gravi condizioni. Adela ha avuto un'altra crisi epilettica a causa dello spostamento di una scheggia della pallottola che purtroppo il medico non ha potuto rimuovere durante la precedente operazione.

Carmelo disperato per le condizioni di Adela nelle puntate spagnole de Il Segreto

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto proseguono con l'angoscia di Carmelo, che nel frattempo avrà chiamato il dottor Zabaleta. Adela è in preda ad un mal di testa ingestibile e di lì a poco sverrà nuovamente tra le braccia del marito. Zabaleta, dopo aver visitato la donna, sarà sincero con il Leal, dicendogli che sua moglie ha poche speranze di sopravvivere nelle prossime 48 ore. E' davvero la fine per la sfortunata maestra? Nel frattempo, un'altra funesta notizia scuoterà Puente Viejo: Julieta è scomparsa nel nulla. Severo e il Leal penseranno subito al peggio e non perderanno tempo mettendosi sulle sue tracce.