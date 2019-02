Annuncio

Tensione alle stelle nel corso della settima puntata de L’Isola dei Famosi con Soleil Sorge che continua a far discutere per le sue provocazioni. In settimana l’ex fidanzata di Luca Onestini ha avuto una vivace discussione con la cubana Ariadna Romero. Quest’ultima non ha gradito alcuni commenti dell’italo americana ed è letteralmente esplosa quando è stato menzionato il figlio. La modella ha apostrofato duramente la compagna di avventura sostenendo che “è finta come me...”. Tra i motivi dell’accesa lite la decisione di Ariadna di nominare Riccardo Fogli. “Avevi detto che votavi Ricky perché non ti piaceva come persona, poi in puntata hai riferito che eri certa che nessuno l’avrebbe nominato” - aveva affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La questione è tornata d’attualità nel corso della diretta di ieri sera. “Ho votato Riccardo perché parlava sempre di sesso” - ha precisato la Romero.

Lo scontro con Soleil e la verità su Fogli: 'Parlava tanto di quell'argomento'

Nel corso della puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi si è consumato un nuovo acceso confronto tra Ariadna Romero e Soleil Sorge. Nel corso della discussione è stato tirato in ballo anche Riccardo Fogli. Nello specifico l’italo americana ha accusato la modella cubana di non essere stata sincera al momento della nomination del cantante. “Ha espresso dei brutti pareri sulla sua persona. Il suo atteggiamento non mi è piaciuto perché penso che sia meglio una brutta verità che una bella bugia”.

A questo punto la cubana ha rivelato di essere rimasta infastidita dal fatto che il ‘quinto’ dei Pooh parlava spesso di rapporti intimi. “Rispetto Riccardo e so che ha una famiglia fuori ma lui all’inizio parlava tanto di quell’argomento. Inoltre non ho legato molto con lui ed ho preferito dare questa motivazione per rispetto dei suoi cari”.

Il cantante replica alla modella cubana

Le affermazione di Ariadna Romero hanno provocato la reazione stizzita di Riccardo Fogli che ha affermato di essere cresciuto in una band dove si parla tanto di rapporti intimi. “Mi piace parlarne, mi hanno detto che su quest’isola sono l’unico che ne parla e sono convinto che discuterne faccia benissimo. Sono vivo”.

Inoltre l’artista ha invitato la cubana a chiarire meglio le sue affermazioni per evitare equivoci. Quest’ultima ha sottolineato che non c’è stato nessun tipo di approccio da parte del cantante. “Ero qui da pochi giorni e, dopo aver sentito certe cose, mi sono avvicinato ad altre persone. Nel corso di questa settimana ci siamo conosciuti meglio e mi sono fiondata nel suo letto” - ha scherzosamente affermato la trentaduenne. Subito dopo la Romero è tornare a parlare del suo rapporto con Soleil ed ha ribadito che la trova falsa. “Ci sono stati più episodi in cui diceva una cosa e poi ne faceva un’altra”.