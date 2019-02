Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo svelano che Isaac rivelerà ad Antolina di non voler diventare suo marito, mentre Carmelo scoprirà la verità su Adela. Julieta, invece, troverà una foto di Maria Castaneda a casa di Fernando.

Il Segreto, anticipazioni 3-8 marzo: Elsa indaga su Antolina

Dagli spoiler de Il Segreto relativi alle puntate in onda la prossima settimana, si apprende che Mauricio e Saul andranno alla ricerca di Raimundo (Ramon Ibarra) e Donna Francisca (Maria Bouzas): il vecchio locandiere, nel frattempo, scoprirà che l'artefice del sequestro è il cugino della moglie, Fulgencio Montenegro, il quale non esiterà a comunicargli che presto si vendicherà di loro.

Intanto le condizioni di salute di Fernando peggioreranno, infatti l'uomo farà sempre più fatica a tenere sotto controllo le sue crisi. Carmelo scoprirà la verità su Adela, la quale rischia di morire da un momento all'altro. Saul rientrerà dalle sue ricerche senza aver trovato alcun indizio sul luogo in cui si trovano Donna Francisca e il marito, che ormai sono lontani da molto tempo da Puente Viejo.

Elsa (Alejandra Meco) deciderà di indagare sulla vita di Antolina, e scoprirà che la giovane ha avuto una relazione con il fratello Jesus. Don Anselmo, invece, inviterà Isaac ad incontrare l'ex suocero. Intanto anche Carmelo (Raul Pena) comincerà ad interessarsi della misteriosa scomparsa di Francisca e Raimundo.

Il Segreto: Isaac annulla le nozze con Antolina

Le trame delle puntate de Il Segreto in onda ad inizio marzo su Canale 5 rivelano che Fernando Mesia sorprenderà Julieta (Claudia Galan) mentre sarà intenta a rovistare tra i suoi effetti personali, con la donna che troverà una foto di Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Nel frattempo a Puente Viejo arriverà Armando, destando lo stupore di tutti i cittadini per la sua straordinaria somiglianza con Don Berengario.

Isaac comunicherà ad Antolina la sua ferma volontà di annullare le nozze, essendo ancora profondamente innamorato di Elsa. Hipolito e Onesimo finalmente riusciranno a inaugurare Radio Miranar.

Nell'istituto psichiatrico, Raimundo verrà separato da Donna Francisca, mentre Julieta, Mauricio e Saul affronteranno a muso duro Fernando affinché riveli loro dove sono nascosti i due coniugi scomparsi.

Il figlio di Olmo Mesia proverà a calmare i suoi interlocutori, dicendo loro di avere tutte le intenzioni di proteggere la Montenegro e il marito.

Antolina non riuscirà a capacitarsi di essere stata abbandonata dal carpentiere ad un passo dalle nozze. Infine Severo e Irene, dopo aver appreso della malattia di Adela, le assicureranno che continueranno a trattarla come se stesse bene, mentre Carmelo vorrà proteggerla ad ogni costo.