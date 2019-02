Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in programma tra qualche settimana in Italia, svelano che Raimundo Ulloa dimostrerà di essere molto titubante all'idea di pagare il riscatto per liberare Alfonso e Emilia, rapiti in Francia.

Il Segreto: Raimundo scopre che Alfonso ed Emilia sono stati rapiti

Raimundo Ulloa sarà il protagonista delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, prenderà una decisione inaspettata dinanzi alla scoperta del rapimento di sua figlia Emilia e Alfonso.

Tutto inizierà quando Maria intenderà ritrovare i genitori prima di rifarsi una vita dopo l'abbandono di suo marito Gonzalo.

Fernando, a questo punto, si offrirà personalmente di organizzare delle battute di ricerca per ritrovare i suoi ex suoceri, sebbene questo sia una scusa per riconquistare la sua ex moglie per la quale nutre ancora un'ossessione. Per questo motivo si recherà a Madrid dove incontrerà alcuni detective senza scrupoli. Dall'altro canto, Maria e Raimundo riceveranno una lettera dove i rapitori chiederanno un riscatto per liberare Alfonso e Emilia, proprio mentre Fernando si troverà lontano da Puente Viejo.

Il Segreto, spoiler: Raimundo non vuole pagare il riscatto dei Castaneda

Dalle trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane si evince che Raimundo e la nipote scopriranno che i sequestratori dei Castaneda vogliono 10 milioni di franchi.

Maria, a questo punto, comincerà a credere che ci sia la mano del Mesia nel sequestro dei suoi genitori, visto che la missiva era arrivata proprio quando quest'ultimo non c'era. Ma ecco che il diabolico figlio di Olmo Mesia respingerà con forza le accuse, mentre il vecchio locandiere diventerà l'unico erede del patrimonio della presunta defunta Donna Francisca.

Proprio per questo motivo il Mesia proporrà all'anziano di vendere alcune terre per pagare il riscatto, se quest'ultimo si rifiutasse in quanto crede che sia un modo per appropriarsi dei soldi di sua moglie. Per tale ragione il padre di Emilia prenderà altro tempo per decidere, se Maria non lo invitasse a velocizzare tale vendita, in quanto teme la morte dei suoi cari, tenuti in ostaggio dai malviventi.

Possiamo anticipare che tutto questo porterà al ritorno, seppur per poco, di Alfonso ed Emilia nella soap opera spagnola.