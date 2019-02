Annuncio

Beautiful, in onda tutti i giorni su Canale 5, non dà certo spazio alla noia. Le anticipazioni delle trame americane della soap svelano nuovi sviluppi nel particolare triangolo amoroso che si formerà prossimamente e che vedrà rientrare in gioco Steffy. La Forrester ora non ha potuto fare altro che rassegnarsi all'imminente matrimonio di Hope e Liam, ingannata da Bill. Lo Spencer ha infatti fatto credere a suo figlio che tra lui e l'ex moglie ci siano stati altri incontri, spingendolo definitivamente nelle braccia della figlia di Brooke. L'unico a sapere la verità è Wyatt, ma siamo sicuri che tradirà il padre svelando l'orribile segreto al fratello? Negli episodi americani, Hope si troverà ad affrontare un fortissimo dolore, la perdita di sua figlia Beth.

Nel frattempo Steffy riuscirà ad adottare una tenera neonata, alla quale Hope si legherà in maniera ossessiva. Brooke ne sarà molto preoccupata, in quanto la figlia inizierà a manifestare chiari segni di squilibrio mentale.

Beautiful, anticipazioni Usa: Hope e Liam in crisi dopo la perdita di Beth

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Liam vivranno una profonda crisi matrimoniale in seguito alla perdita della loro figlioletta Beth. Steffy invece sembra essersi ripresa dopo l'adozione di Phoebe, alla quale Hope si legherà in maniera esclusiva. Nello stesso tempo, la ragazza inizierà a manifestare strani comportamenti che faranno preoccupare non poco Brooke Logan. Hope sembra ossessionata da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e sacrificherà la sua felicità per dare una famiglia alla piccola Phoebe, non accettando che cresca con una madre single.

Proprio per questo arriverà a spingere Liam nelle braccia di Steffy. Brooke cercherà di fare tutto il possibile affinché la figlia, ormai fuori controllo, non rovini completamente il suo matrimonio con Liam.

Brooke teme per la salute mentale di Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle trame americane proseguono con il discorso delirante che Hope farà a sua madre. La giovane le confesserà di essere pronta a 'consegnare' Liam alla ex moglie, certa che il destino voglia che le cose vadano in questo modo. Dopo aver appreso che Hope desidera che il marito trascorra più tempo con Steffy e la sua nuova famiglia, la Logan si troverà con le spalle al muro, ben consapevole della fragilità di sua figlia.

Nel frattempo Liam si sentirà trascurato da Hope, ma attribuirà questo allontanamento al lutto che stanno vivendo dopo la morte di Beth.