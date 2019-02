Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, si soffermano su Isaac Guerrero interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami. L'uomo, infatti, deciderà di avere un incontro con Elsa al fine di aiutarla a ritornare a Puente Viejo dopo essere stata accusata di essere una ladra.

Il Segreto: Elsa Laguna cacciata da Puente Viejo

Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero saranno al centro della trama delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà quando Laguna sarà buttata fuori dalla locanda dei coniugi Castaneda dopo essere stata accusata di furto.

Annuncio

Ma i problemi per la giovane non finiranno qui perché perderà anche l'impiego come maestra presso la scuola di Adela (Ruth Llopis), in grave difficoltà dopo l'aggressione subita da Basilio. A questo punto la donna sarà costretta a fuggire da Puente Viejo in quanto nessuno vorrà più avere a che fare con lei. Infatti troverà riparo in una casupola abbandonata nel bosco mentre Don Anselmo (Martin Martin) cercherà di convincerla a rifarsi una vita lontano da Puente Viejo. Elsa non seguirà il consiglio del parroco in quanto decisa a portare a termine il suo piano.

Fortunatamente Consuelo e Meliton non abbandoneranno Elsa al suo destino tanto da portarle il cibo con il quale sostenersi. Infine la nonna di Julieta Uriarte (Claudia Galan) sembrerà perdonarla dopo essere stata accusata di furto in quanto crede che lo abbia fatto per una valida ragione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Isaac ed Elsa contro Antolina

Le trame delle prossime puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che nella trama si inserirà anche Fe Perez (Marta Tomasa). Quest'ultima si recherà alla capanna per invitare Elsa nella sua enoteca. In questa occasione la giovane rifiuterà l'invito della simpatica rossa in quanto non vuole crearle problemi con la sua scomoda presenza.

Isaac Guerrero, nel frattempo, si presenterà da Elsa dando l'impressione che stia stringendo un patto con lei. Il falegname, infatti, si dimostrerà impaziente di attendere il termine del piano. A proposito l'uomo convincerà Antolina a concedere alla Laguna una seconda chance visto che anche Consuelo (Trinidad Iglesia), Marcela ed Irene sono del suo stesso parere.

Annuncio

Isaac ed Elsa riusciranno a smascherare l'ex ancella? Non ci resta che attendere i nuovo sviluppi.