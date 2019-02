Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, deciderà di raggiungere Madrid per scoprire qualche indizio utile al ritrovamento dei genitori di Maria, scomparsi dopo la fuga a Parigi.

Il Segreto: Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo

L'abbandono di Gonzalo Castro sarà al centro delle puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Dagli spoiler si evince che il padre di Esperanza accetterà due milioni di peseta per dimenticarsi di Maria (Loreto Mauleon) e quindi abbandonare per sempre il borgo iberico.

Fernando, intanto, confesserà a Maria che Gonzalo ha preferito una cospicua somma di denaro piuttosto che restare insieme a lei, nonostante l'evidente crisi coniugale. La Castaneda, a questo punto, apparirà abbastanza scettica, sebbene non voglia fare altre indagini per scoprire dove sia finito suo marito. Infatti cercherà di dimenticarlo, concentrandosi su Emilia ed Alfonso che da quando sono arrivati a Parigi non hanno più dato notizie di loro. Infine Matias sarà sempre più in pensiero per le sorti dei suoi genitori, tanto da confidarsi con il nonno Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra).

Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia in pericolo, Fernando aiuta Maria

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il vecchio locandiere rivelerà a Matias (Ivan Montes) di aver ricevuto una telefonata da parte di Gonzalo (Jordi Coll), dove gli comunica di essere partito alla ricerca di Emilia ed Alfonso.

Il marito di Marcela, a questo punto, non crederà alle parole dell'anziano, tanto da pensare che si sia preso gioco di lui per l'ennesima volta. Il marito di Francisca, infatti, confesserà a Maria di aver detto una menzogna al nipote.

Fernando Mesia (Carlos Serrano), intanto, si recherà a Madrid per parlare con alcuni suoi amici influenti, dopo aver giurato a Maria di riportarle a casa i due genitori. Infine alla Casona giungerà una missiva, dove apparirà chiaro che Emilia ed Alfonso si trovano in grave pericolo in concomitanza allo strano viaggio del Mesia nella capitale spagnola. I locandieri verranno trovati? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.