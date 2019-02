Annuncio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dall' 11 al 15 febbraio, svelano che Mauricio rivelerà a Raimundo che il dottor Alvaro ha aiutato Fè a fingere la sua morte. Per tale ragione il vecchio locandiere suggerirà a Fè di scappare lontano dal borgo iberico, mentre Godoy confesserà tutta la verità a Saul e Julieta: in questa occasione, spiegherà alla coppia di dover organizzare un finto funerale.

Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo aiuta Fè a pianificare la fuga

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, si evince che Alvaro rivelerà ad Elsa di aver redatto un certificato di morte falso per aiutare Fè. Una dichiarazione che farà vacillare la Laguna, che restituirà un bacio con passione al medico.

Antolina, intanto, scoprirà che Isaac ha chiesto ad un investigatore privato di indagare su Alvaro.

Alla Casona, Donna Francisca chiederà a Fernando di tenere d'occhio Maria e Roberto, mentre Mauricio confermerà a Fè che è stata ufficialmente dichiarata morta, tanto da poter iniziare un'altra vita lontano. Successivamente Elsa confesserà a Marcela del bacio avuto con Alvaro, tanto da scatenare la gelosia di Isaac.

Carmelo, intanto, comincerà a non dormire la notte vinto dai sensi di colpa. Adela, a questo punto, capirà che il suo strano comportamento è legato a Julieta: a proposito Prudencio si recherà a far visita all'ex moglie, che negherà di aver bisogno d'aiuto. Alla Casona, Gonzalo manderà una lettera a Maria: la giovane, a questo punto, rivelerà a Roberto che ama ancora il marito.

Dall'altro canto, il cubano le confesserà tutto il suo amore. Peccato che Donna Francisca abbia ideato un piano per sbarazzarsi di lui. Infine Raimundo organizzerà la fuga di Fè in America, dove raggiungerà Rosario e Prado.

Il Segreto, anticipazioni: Roberto inganna Donna Francisca e Fernando

Le trame delle puntate spagnole de Il Segreto, in onda a metà febbraio, svelano che Elsa e Isaac avranno una discussione per colpa di Alvaro. Donna Francisca, intanto, offrirà a Roberto dei soldi per lasciare stare Maria. Successivamente Matias e Marcela decideranno di vendere l'enoteca di Fè prima della sua partenza, che nel frattempo cercherà di convincere Mauricio nella sua nuova vita. Alla Casona, Francisca e Fernando offriranno 100 mila peseta al forestiero, mentre Matias chiederà ad Isaac di dimenticarsi di Elsa, se Antolina non scoprisse tutto.

Raimundo, intanto, confermerà che Prado e Rosario sono felici per l'arrivo di Fè, se quest'ultima si rifiutasse di partire senza il suo Mauricio. Lontano da Puente Viejo, Don Berengario si impegnerà davanti a Carmelo e Julieta a non raccontare tutta la verità sull'omicidio dei Molero, nonostante il grande senso di colpa. In ambulatorio, Alvaro negherà davanti ad Elsa le accuse fatte da Isaac sulla donna trovata morta nella sua città natale. Alla Casona, Roberto si prenderà gioco di Francisca e Fernando tanto da acquistare grande parte della tenuta della Montenegro. Infine Fè capirà che Mauricio non ha nessuna intenzione di abbandonare Puente Viejo.