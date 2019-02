Annuncio

Le trame della soap opera iberica Il Segreto scritta da Aurora Guerra sono sempre più travolgenti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi la serenità tra Saul Ortega e Julieta Uriarte verrà nuovamente ostacolata. A causare problemi alla coppia, dopo Raimundo Ulloa, sarà Fernando Mesia. Quest’ultimo, dopo aver accettato di far separare in modo legale Prudencio dalla moglie, inizierà a ricattarlo. Nello specifico il figlio del defunto Olmo ribadirà la richiesta del padre di Emilia al pupillo di Francisca Montenegro dato che lo inviterà a dire alla moglie e al fratello di trovarsi una nuova sistemazione.

Il Segreto: il ritorno di Gonzalo, il falso decesso di Francisca

Tra qualche mese i telespettatori italiani assisteranno al clamoroso ritorno di Gonzalo Castro che rimetterà piede a Puente Viejo per vendicarsi di Fernando Mesia.

Il figlio della defunta Pepa però farà credere al suo acerrimo nemico di essere tornato nel suo paese natale per sbarazzarsi di Francisca Montenegro dato che la ferirà gravemente facendo irruzione nel suo studio. A questo punto l’ex sacerdote convincerà Fernando a non denunciarlo, ma in cambio gli rivelerà che sua moglie Maria Castaneda non è morta come tutti gli abitanti, a parte i suoi parenti, credono. Successivamente emergerà che Gonzalo si è alleato con il nonno Raimundo Ulloa per mettere fuori gioco il figlio del defunto Olmo inscenando il falso decesso di Francisca. Nel frattempo Julieta e Saul, dopo aver notato la strana complicità tra il Castro e il Mesia, confesseranno i loro sospetti al padre di Emilia.

Dall'altra parte Raimundo,non appena si renderà conto che la nipote di Consuelo e il fratello di Prudencio potrebbero ostacolare lui e Gonzalo, prenderà una decisione inaspettata.

Raimundo caccia dalla villa Julieta e Saul, Fernando ricatta Prudencio

In particolare l’Ulloa caccerà dalla villa l'amata coppia sostenendo di non voler convivere con due adulteri poiché Julieta è ancora sposata con il minore degli Ortega. Proprio nel momento in cui l’eroina di Puente Viejo e l’amato saranno sul punto di lasciare la Casona verranno fermati da Prudencio. Quest’ultimo chiederà al fratello e alla moglie di continuare a vivere sotto il suo stesso tetto e, soprattutto, annuncerà di aver avviato le pratiche per annullare il suo matrimonio.

La Uriarte, pur non fidandosi del marito, accetterà su richiesta di Saul di non adeguarsi alla volontà dell’Ulloa facendolo andare su tutte le furie. A stravolgere tutto ci penserà Fernando. Quest'ultimo, quando scoprirà che Maria e Gonzalo sono in crisi, dirà a Prudencio che lo farà separare da Julieta, grazie alle sue conoscenze, soltanto se dirà alla stessa e al fratello di andare a vivere da un’altra parte. L'obiettivo del Mesia sarà quello di poter conquistare la Castaneda con più tranquillità e lontano da occhi indiscreti. Inizialmente il minore degli Ortega non avrà nessuna intenzione di eseguire l’ordine di Fernando, ma poi comunicherà la novità a Julieta e Saul.