Fè diventerà la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto, la soap opera spagnola in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. La simpatica rossa, infatti, è al centro di un mistero dopo essere stata data per morta da Mauricio.

Il Segreto, trame: Fè ricattata da Faustino

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto si evince che a Puente Viejo giungerà il pericoloso Faustino, il quale cercherà con ogni mezzo di incontrare la proprietaria della locanda.

Proprio quest'ultima dimostrerà di avere paura del forestiero, tanto da trovare rifugio nella casa dei suoi amici Julieta e Saul. Alla fine la simpatica rossa sarà costretta ad ammettere di conoscere bene Faustino, in quanto era il suo protettore all'interno del lupanare dove esercitava insieme a Nazaria e Magdalena.

Infine Mauricio deciderà di stare al fianco della sua amata, tanto da avere intenzione di ucciderlo con le sue stesse mani.

Il Segreto, anticipazioni: Mauricio avrebbe inscenato la morte di Fè

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, in onda in questo ultimo periodo in Spagna, svelano che Faustino chiederà la restituzione immediata del prestito, sebbene voglia vedere Fè prima di andarsene da Puente Viejo. Mauricio, a questo punto, fingerà di assecondare a malincuore la richiesta dell'uomo. Dall'altro canto, Fè accetterà di incontrare per l'ultima volta il suo protettore, tanto da recarsi sul luogo prestabilito per l'incontro. Ma ecco che quest'ultimo tirerà fuori una pistola, uccidendo Fè durante lo scambio dei soldi.

Mauricio disperato trasporterà la Perez al dispensario dove il dottore Alvaro Fernandez non potrà fare altro che constare il decesso.

Successivamente Mauricio deciderà di organizzare personalmente i funerali, rifiutandosi di coinvolgere le guardie civili nelle indagini del terribile omicidio. Da questo momento inizieranno una serie di colpi di scena, che lasceranno tutti i fans a bocca aperta. Elsa, infatti, noterà lo strano comportamento del dottore Alvaro di fronte alla morte di Fè, mentre Mauricio chiederà un grosso piacere al vecchio locandiere. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Fè comparirà all'improvviso durante la chiacchierata tra i due uomini. Mauricio ha inscenato la morte di Fè oppure è stato vittima di un'allucinazione? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa ennesima tragedia. Ricordiamo ai telespettatori della soap opera che per assistere a questi episodi dovremo aspettare ancora qualche mese a causa della differenza di messa in onda tra Canale 5 e Antena 3.