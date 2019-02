Annuncio

Le avventure della telenovela spagnola “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smettono di stupire. Un nuovo problema arriverà nei prossimi episodi italiani. Le anticipazioni rivelano che Diego Alday sarà colpito da una grave malattia, e l’unica soluzione per potersi salvare sarà quella di essere curato con una trasfusione di sangue. Samuel, pur avendo avuto parecchi scontri con il fratello a causa della relazione sentimentale avuta con sua moglie Blanca Dicenta, farà un passo indietro. In particolare, il primogenito di Jaime si proporrà come donatore per il parente, pur avendo appreso grazie a Ursula che la sua amata non è felice di averlo sposato.

Diego rischia di morire, Olga non si adegua alla volontà del secondogenito di Jaime

Come avete avuto modo di leggere negli articoli precedenti, purtroppo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un nuovo personaggio maschile farà i conti con una grave malattia.

Si tratta di Diego Alday, che capirà di rischiare la vita a causa di un’intossicazione da mercurio. Il figlio minore di Jaime, pur essendo consapevole che le sue condizioni di salute sono disperate, si rifiuterà di andare in ospedale per non rovinare il matrimonio tra il fratello Samuel e Blanca. A quel punto Olga verrà incaricata come delegata legale di Diego, quando lo stesso le ordinerà di non dare il consenso ai medici per curarlo. La secondogenita di Olga non accetterà la condizione del giovane Alday non appena capirà di essersi innamorata di lui, dato che su invito della sorella dirà al dottor Quiles di salvarlo. Quest’ultimo, dopo aver fatto delle accurate analisi, dirà alla sorella di Blanca che Diego, per poter sopravvivere, avrà bisogno di una trasfusione di sangue.

Samuel decide di salvare il fratello, Ursula augura la morte ai figliastri

La primogenita della Dicenta, nonostante si trova in stato interessante, avrà intenzione di offrirsi come donatrice per il cognato, ma cambierà idea quando il marito Samuel deciderà di prendere il suo posto. Quest’ultimo dimostrerà di aver ingannato la moglie, dato che dirà a Liberto di sperare che il fratello passi a miglior vita. Purtroppo il dottor Quiles farà una sconvolgente rivelazione, perché sottolineerà che anche il donatore di sangue potrebbe rimetterci la vita. A complicare la situazione sarà la malvagia Ursula, che per sbarazzarsi dello scomodo figliastro Diego manderà una lettera scritta da Blanca a Samuel: quest’ultimo apprenderà che la sua dolce metà non ha ancora dimenticato suo fratello.

A gran sorpresa il primogenito di Jaime non rinuncerà a salvare il fratello, per la recente promessa di fedeltà che ha fatto la moglie Blanca, e metterà al corrente la stessa sull’intento della madre di farli separare. Per finire Ursula augurerà la morte ai due fratelli Alday nel corso di un dialogo con la domestica Carmen.