Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Gonzalo tornerà a Puente Viejo per uccidere Donna Francisca, mentre Maria chiederà a Fernando di aiutarla a trovare i suoi genitori scomparsi misteriosamente in Francia.

Gonzalo torna e spara a Donna Francisca

Incredibili colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5.

Le anticipazioni spagnole svelano che a Puente Viejo farà ritorno Gonzalo Castro, interpretato dall'attore Jordi Coll. Il figlio dell'indimenticabile Pepa Balmes, infatti, sarà intenzionato ad uccidere Donna Francisca Montenegro, tornata alla Villa dopo essere stata tratta in salvo da Raimundo.

Purtroppo la dark lady riceverà un colpo di pistola in pieno petto dal nipote, sotto lo sguardo compiaciuto del Mesia.

Il telespettatori di Canale 5 scopriranno che si è trattato solo di una messa in scena in quanto il marito di Maria era d'accordo con Raimundo, per sbarazzarsi dell'egemonia di Fernando. Gonzalo, nel frattempo, cercherà di mettere le mani sull'eredità di sua moglie. Peccato che il Mesia prenda tempo sperando in un ritorno della Castaneda, della quale è sempre follemente innamorato.

Il Segreto: il ritorno di Maria, Fernando fa rapire Alfonso ed Emilia

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto in onda nei prossimi mesi ci svelano che Maria interromperà un litigio tra suo marito e Fernando una volta tornata alla Villa.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la figlia di Emilia prenderà a schiaffi il consorte, reo di averla ripetutamente tradita e di non essere un buon padre visto che Beltran ed Esperanza erano deceduti in un incendio per colpa della sua disattenzione. Di fronte a questa scena, Fernando crederà di poter avere un'altra chance con la sua ex moglie, sebbene sia all'oscuro che si tratti di una trappola.

I seguaci di Canale 5 scopriranno che Maria è arrivata alla Casona con uno scopo ben preciso: ritrovare i suoi genitori, Alfonso ed Emilia. Proprio i locandieri scompariranno dopo il loro arrivo a Parigi. La Castaneda, infatti, pregherà il Mesia di dare a Gonzalo la somma pattuita per liberarsi di lui.

Inoltre gli rivelerà che i suoi figli stanno bene dopo aver inscenato la loro morte per toglierli a Gonzalo. D'altro canto, Fernando ammetterà di essere responsabile del rapimento di Alfonso ed Emilia in Francia. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni lo sveleranno.