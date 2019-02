Annuncio

Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che narra le vicende di un piccolo borgo spagnolo. Gli spoiler delle puntate iberiche, in onda a febbraio in Spagna, svelano che Maria riceverà una lettera da Gonzalo, mentre Roberto ingannerà Donna Francisca.

Il Segreto, anticipazioni iberiche: Maria ama ancora Gonzalo

Mauricio rivelerà a Raimundo che il dottore Alvaro ha aiutato Fè a falsificare un certificato di morte. La simpatica rossa, a questo punto, dovrà rifarsi una vita altrove. Una messa in scena che sarà scoperta anche da Saul e Julieta, mentre scapperà un bacio tra la Laguna ed il medico del dispensario.

Dalle trame iberiche si apprende che il falegname Guerrero chiederà all'investigatore privato di indagare sul medico Alvaro, mentre la Montenegro avrà intenzione di separare Maria da Roberto, il nuovo arrivato proveniente dalla lontana Cuba.

Il sindaco invece, comincerà a provare dei sensi colpa dopo aver provocato la morte degli stupratori di Julieta: a proposito la moglie capirà che i suoi problemi di insonnia sono dovuti a ciò che è successo alla povera Uriarte.

Alla Villa, Maria Castaneda riceverà una missiva e dei doni per Esperanza e Beltran da parte di Gonzalo: proprio in questo momento la figlia di Emilia e Alfonso dichiarerà di non aver ancora dimenticato il marito. Una dichiarazione che non scalfirà più di tanto Roberto, tanto da avvicinarsi sempre di più a lei. Infine Raimundo organizzerà la partenza di Fè per l'America in quanto desidera che vada a fare compagnia a Prado e Rosario.

Il Segreto: Roberto compra la tenuta di Donna Francisca

Le anticipazioni dei nuovi episodi iberici de Il Segreto, in onda a metà febbraio in Spagna, rivelano che la Montenegro studierà un piano per sbarazzarsi di Roberto.

La moglie di Raimundo, infatti, offrirà 100 mila pesata al cubano affinché lasci Puente Viejo per sempre. Severo, intanto, sarà preoccupato per il cambio di atteggiamento del suo amico Carmelo, mentre Matias e Marcela venderanno il negozio prima della partenza di Fè.

Successivamente Raimundo rivelerà a Mauricio e Fè che i preparativi per il viaggio negli Stati Uniti sono quasi ultimati. Don Berengario, invece, sarà sempre più in crisi dopo aver aiutato Carmelo ad occultare i cadaveri dei Molero. Infine Roberto userà i soldi del ricatto di Donna Francisca per acquistare una parte della Casona. Ricordiamo ai seguaci dello sceneggiato che per assistere a queste puntate dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di emissione tra Spagna e Italia.