Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di sette anni sulle reti italiane. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Fernando Mesia interpretato da Carlos Serrano. L'uomo, infatti, dimostrerà di nutrire un attaccamento morboso per Maria, che lo porterà a prendere una decisione spiazzante nei confronti di Gonzalo.

Il Segreto: Fernando chiede aiuto a Prudencio

Fernando Mesia torna a mostrare la sua natura cattiva durante le prossime puntate de Il Segreto. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, avrà intenzione di porre fine alla vita di Gonzalo, per avere Maria tutta per sé. L'uomo si convincerà che Maria abbia sofferto moltissimo durante la sua permanenza a Cuba, dove è stata testimone della morte atroce dei suoi bambini in un incendio devastante e delle relazioni extraconiugali di Gonzalo.

Per tale ragione il Mesia vorrà eliminare definitivamente il Castro dalla vita di Maria in quanto teme che possa cadere nuovamente tra le sue braccia.

Dagli spoiler si apprende che Fernando chiederà aiuto a Prudencio per risolvere lo scomodo problema, visto che lo sta aiutando a velocizzare le pratiche dell'annullamento del suo matrimonio presso la Sacra Rota.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando contro Gonzalo

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, si evince che Prudencio all'inizio rifiuterà la proposta del Mesia, precisando di aver fatto la stessa cosa a suo tempo al fratello Saul. Per questo motivo l'uomo sarà vinto da incredibili sensi di colpa, se il diabolico figlio del defunto Olmo Mesia non si proponesse di aiutarlo personalmente ad occultare il cadavere del Castro per allontanare ogni sospetto su di lui.

Tuttavia alla Casona le cose peggioreranno precipitosamente quando Maria sembrerà intenzionata a concedere una seconda possibilità a Gonzalo. Un'azione che manderà su tutte le furie Fernando, tanto da apparire in preda ad una gelosia ossessiva. Per questo motivo l'uomo, dimostrando di non essere più lucido, deciderà che è arrivato il momento di risolvere lo scomodo grattacapo.

Ma ecco che Prudencio cercherà di far ragionare Fernando convincendolo di aver subito un torto durante il suo matrimonio con Maria: a proposito gli proporrà di trovare un modo per allontanare Gonzalo dalla Castaneda senza doversi macchiare le mani di sangue. Ma Fernando non sentirà ragioni, tanto da presentarsi dinnanzi al marito di Maria con una pistola in mano.

L'uomo farà fuoco? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni.