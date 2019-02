Annuncio

Calato il sipario sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai si appresta a mandare in onda un film dedicato ad una grande interprete di varie edizioni passate della kermesse canora sanremese. Martedì 12 febbraio, infatti, in prima serata e in prima visione tv, va in onda "Io sono Mia", un film biografico sulla cantante Mia Martini. La pellicola, diretta da Riccardo Donna, sarà trasmessa in televisione da Rai 1 e in streaming online da Raiplay, a partire dalle ore 21:20 circa. Nel ruolo della brava e sfortunata cantante calabrese si è calata Serena Rossi, che nei giorni scorsi si è anche esibita in una toccante e intensa interpretazione della canzone "Almeno tu nell'universo" al Teatro Ariston.

'Io sono Mia', il film su Mia Martini martedì su Rai 1 e Raiplay

Ad un anno esatto dalla messa in onda del film su Fabrizio De Andrè, interpretato da Luca Marinelli, la Rai propone "Io sono Mia", una pellicola dedicata alla memoria di Mia Martini.

L'appuntamento è, come detto, per il prime-time di martedì 12 febbraio quando Rai 1 e Raiplay trasmetteranno il lungometraggio rispettivamente in televisione e in streaming online. Mia Martini fu trovata senza vita morta nella sua abitazione a Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 14 maggio del 1995. La cantante è oggettivamente riconosciuta come una delle più grandi cantanti femminili italiane del ventesimo secolo.

Sorella della cantante Loredana Berté, la Martini ha onorato con la sua voce tutte le principali rassegne canore italiane organizzate in Italia negli Anni '70, '80 e '90 e ha legato particolarmente il suo nome al Festival di Sanremo, dove ha vinto per ben 3 volte (1982, 1989 e 1990) il Premio della Critica.

Dal 1996, ovvero dall'edizione successiva alla sua scomparsa, tale premio è istituito alla sua memoria e quindi prende il nome di Premio della Critica "Mia Martini".

Il cast del film: attori e personaggi

Il film "Io sono Mia" è interpretato da un nutrito cast di attori e personaggi.

Il ruolo di Mia Martini è toccato, come detto, alla versatile Serena Rossi, sempre ottima nelle molteplici vesti di attrice, cantante, presentatrice e anche vincitrice della quarta edizione di "Tale e Quale Show", in qualità di imitatrice. Nella parte di Loredana Bertè troviamo Dajana Roncione, mentre Maurizio Lastrico e Lucia Mascino interpretano rispettivamente i ruoli di Andrea e Sandra.

Edoardo Pesce è Franco Califano, Corrado Invernizi è Charles Aznavour, mentre Francesca Turrini è la manager di Mia.

Nel cast della pellicola sono presenti poi altri attori quali Antonio Gerardi, Nina Torresi, Gioia Spaziani, Daniele Mariani, Fabrizio Coniglio, Duccio Camerini e Simone Gandolfo.