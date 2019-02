Annuncio

Annuncio

La querelle tra Ultimo ed i giornalisti non sembra placarsi, anzi sembra infiammarsi ancora di più. L'artista romano ha deciso di non presentarsi alla puntata odierna di Domenica In dopo l’acceso botta e risposta di questa notte andato in scena in conferenza stampa.

La polemica tra l'autore del brano 'I tuoi particolari' ed i giornalisti è scoppiata dopo la proclamazione del vincitore della 69' edizione del Festival di Sanremo. Niccolò Moriconi (il vero nome del cantautore) aveva etichettato il neo vincitore chiamandolo ‘ragazzo’ anziché con il suo nome d’arte. Dopo essere stato bacchettato dai giornalisti presenti in sala stanpa, aveva replicato in modo piuttosto duro: “Avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete rompere.

Annuncio

Qualsiasi cosa io dica, troverete una cosa da ridire”.

Oggi, durante la messa in onda del contenitore domenicale, Mara Venier ha riferito che Ultimo era furioso e sarebbe partito la scorsa notte. Di conseguenza, non avrebbe presenziato alla puntata di Domenica In in diretta dal palco dell’Ariston. Immediatamente dopo la comunicazione in studio è scoppiata la polemica. Tra i giornalisti più critici, va segnalato l’intervento di Dario Salvatori: “Non ho mai incontrato una persona cosi boriosa e piena di spocchia. A 23 anni hai la possibilità di tornare a Sanremo: non ti comporti così”. Anche Davide Maggio via Twitter ha criticato i comportamenti di Ultimo, invitandolo a scendere dal piedistallo, visto che è arrivato secondo alla kermesse.

Annuncio

Ultimo difeso da Simona Izzo e Fabio Canino

In seguito al comportamento di Ultimo dopo le numerose critiche all’indirizzo del cantante, Fabio Canino e Simona Izzo hanno difeso il giovane. Per entrambe la decisione di non avere un confronto con i giornalisti è stata fatta per non alimentare ulteriori polemiche. Chissà, se il diretto interessato deciderà di replicare ancora una volta.

Loredana Bertè non si presenta da Mara Venier

Dopo il raggiungimento del quarto posto, Loredana Bertè come Ultimo ha deciso di non presentarsi all’appuntamento con Domenica In. A quel punto Mara Venier ha deciso di spezzare una lancia in favore dell'artista calabrese: “Qui avresti trovato un’amica che ti vuole bene e da trent’anni ha fatto molto per te”.

Annuncio

La conduttrice ha voluto però concludere così: "Noi siamo con te. Noi siamo con te. Non devi soffrire, sono solo canzoni. Tu sei una grande".