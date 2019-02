Annuncio

'Io sono Mia' è il titolo del nuovo film per la tv dedicato alla indimenticabile cantante Mia Martini, che andrà in onda martedì 12 febbraio in prima serata su Rai 1. Questo film è stato diretto da Riccardo Donna e stato prodotto dalla Eliseo Fiction in collaborazione con la stessa Rai Fiction.

Per interpretare la famosa cantante è stata scelta l'attrice Serena Rossi mentre fra gli altri protagonisti troviamo anche Maurizio Lastrico, Antonio Gerardi, Lucia Mascino e Dajana Roncione.

La partecipazione di Mia Martini a Sanremo nel 1989

La pellicola è ambientata al Festival di Sanremo del 1989 quando fra i cantanti in gara vi è anche Mia Martini, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene e in questa occasione presenta il brano intitolato 'Almeno tu nell'universo'.

Una giornalista di nome Sandra (Lucia Mascino), che si trova a Sanremo per incontrare Ray Charles, decide di intervistare Mia Martini. E così che la cantante originaria di Bagnara Calabra ha modo di ripercorrere la sua esistenza, dai difficili inizi nel mondo dello spettacolo al suo complicato rapporto con suo padre che tra l'altro aveva cercato di ostacolarla in vari modi.

In questo film tv si rappresenta così la drammatica ed intensa vicenda della cantante, compreso il fatto che aveva tentato di superare alcuni pregiudizi emarginanti nei suoi confronti, più in particolare l'infamante accusa di portare sfortuna.

Mia Marini, con 'Almeno tu nell'universo', riuscì ha conquistare il pubblico, dopo un lungo periodo in cui era stata emarginata dal mondo dello spettacolo. Canzone che fu scritta per lei da Bruno Lauzi e da Maurizio Fabrizio e che quell'anno a quel Festival le permise di conquistare anche il premio della critica.

'Io sono Mia', in anteprima anche al cinema

Il film tv 'Io sono Mia' prima di andare in onda in prima tv su Rai 1 è stato proiettato nelle sale cinematografiche nei soli giorni del 14, 15 e 16 gennaio scorsi. La critica lo ha accolto positivamente ed anche l'interpretazione di Serena Rossi ha avuto dei commenti positivi.

Serena Rossi, nello speciale programma tv 'Gli imperdibili', attualmente in onda sulla Rai, ha dichiarato che nel film tv 'Io sono Mia', si raccontano circa vent'anni di vita di Mia Martini, dal 1969 fino al grande ritorno del 1989. Si rappresenta infatti il periodo che inizia coi primi successi, l'incontro con Franco Califano, la tournée con Aznavour e finalmente la grande acclamazione al Festival di Sanremo.