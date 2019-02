Annuncio

Un'altra intensa settimana è terminata e al Paradiso delle Signore nascono nuovi progetti ed idee di cambiamento. Durante l'episodio della prossima settimana, che andrà in onda lunedì 4 febbraio su Rai 1 ci saranno molti colpi di scena poiché Vittorio deciderà di sconvolgere la boutique con delle novità, a partire dall'introduzione delle vendite per corrispondenza, aiutato anche dalle sue assistenti, le Veneri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio introduce le vendite per corrispondenza

La puntata che andrà in onda questo lunedì, sarà molto particolare e porterà grandi cambiamenti per gli affezionatissimi fan della serie.

Vittorio Conti sarà 'illuminato' da una brillante idea, tanto che deciderà di dar vita a un'attività completamente nuova e diversa da quelle svolte quotidianamente. Il lampo di genio è nato in seguito alla decisione di Roberta di acquistare alcuni abiti per la sua famiglia.

Tale evento scatenerà in Vittorio l'ingegno, poiché sfrutterà questa novità per il negozio. Le Veneri inoltre, si riveleranno indispensabili per il progetto.

Nel frattempo, c'è sempre più tensione in casa Amato. La situazione tra Antonio e Salvatore è ormai al capo linea. Agnese non riesce a sopportare il freddo rapporto tra i figli, tanto da escogitare un piano per rovinare la colpevole Elena che ha abbandonato il lavoro alla caffetteria e sta perdendo a causa della signore Agnese anche altre opportunità lavorative.

La carriera di Tina è in grave pericolo

Tra le tante notizie, spicca Riccardo che ancora innamorato di Nicoletta si dispera a causa dei suoi errori.

Tina sta perdendo l'occasione più importante della sua vita e la sua carriera si trova in grave pericolo.

La carriera musicale della giovane donna e artista sembra essere a serio rischio, poiché il mondo della musica si sta rivelando completamente diverso da come lei lo aveva immaginato.

Si tratta di un percorso molto tortuoso e pieno di rifiuti. Il tutto però porterà una bella sorpresa per la fanciulla.

Per quanto riguarda Riccardo, invece sta attraversando davvero un brutto periodo a causa della battaglia contro la sua dipendenza che diventa sempre più acuta e soprattutto la mancanza della neo-mamma e quasi moglie Nicoletta che in seguito alla scoperta di un tradimento da parte del fidanzato lo ha abbandonato sull'altare. Tutta questa situazione fa nascere nel giovane un irrefrenabile tormento emotivo.