Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà domenica 3 febbraio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Barbara D'Urso e Kaspar Capparoni. Nello specifico la conduttrice napoletana ha voluto replicare alle offese di John Vitale sui social network mentre l'attore cinquantaquattrenne non ha nascosto il risentimento nei confronti di Paolo Brosio che l'aveva spedito in nomination, insieme a Taylor e Demetra, la scorsa settimana.

Isola dei Famosi: Barbara D'Urso ringrazia Alessia e replica a Vitale

Ieri è andata in onda la seconda scoppiettante puntate de L'Isola dei Famosi che ha suscitato molte polemiche.

Nell'occhio del ciclone è finito John Vitale che è stato accusato di sessismo e maschilismo per aver offeso pesantemente Barbara D'Urso. Durante la puntata dell'Isola 14 Alessia Marcuzzi è andata su tutte le furie, dimostrando di non aver perdonato all'aspirante naufrago le frasi ingiuriose rivolte alla collega. La conduttrice, infatti, avrebbe voluto l'immediata squalifica del personal trainer.

Le parole di Vitale non sono state viste come un'offesa a Barbara D'Urso, ma a tutte le donne. Proprio la conduttrice di Domenica Live ha voluto replicare per la prima volta agli insulti del naufrago durante la puntata odierna di Pomeriggio 5.

Nel dettaglio la conduttrice ha ringraziato Alessia Marcuzzi ed ha condiviso a pieno la sua presa di posizione nei confronti di John. Carmelita ha riferito che anche per lei il napoletano doveva essere immediatamente squalificato.

Provvedimento che aveva sollecitato, nelle ore precedenti, anche Federica Panicucci. Inoltre ha rivelato di aver evitato di parlare della questione, sebbene i siti si siano ampiamente occupati di questa faccenda. Infine Barbara ha riferito che il tema sulla violenza sulle donne sarà trattato domenica in occasione della puntata di Domenica Live.

Capparoni infuriato con Paolo Brosio

Se Barbara D'Urso ha ringraziato Alessia Marcuzzi per averla difesa contro John Vitale, Kaspar Capparoni è sicuramente uno dei naufraghi che sta facendo più parlare di sé in questa quattordicesima edizione. L'attore, infatti, ha avuto una reazione sopra le righe nei confronti di Paolo Brosio che lo aveva nominato nel corso della prima puntata.

Scendendo nel dettaglio, Kaspar ha dimostrato di non aver gradito la nomination del giornalista al quale ha riservato parole di fuoco: ''Nominami un’altra volta per amicizia e ti sputo in faccia". Un fuori onda che ha suscitato molte polemiche, sebbene non ci sia stata cattiveria nell'affermazione dell'attore. Non ci resta che attendere domenica 3 febbraio per vedere se i due naufraghi avranno modo di chiarirsi.