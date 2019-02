Annuncio

Annuncio

Qualche giorno fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nel programma delle reti Mediaset i colpi di scena non sono mai mancati ed a questa regola non scritta di U&D non si è sottratta la puntata registrata il 31 gennaio. Infatti, le anticipazioni parlano di un inaspettato bacio ''piccante'' tra Luigi e Irene che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico presente in studio e che piacerà anche ai milioni di fan di questo celebre programma di Canale 5.

Leggi anche Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla

Durante la puntata Luigi si è reso protagonista di frasi abbastanza dure nei riguardi di Giorgia: ''Con te mi manca qualcosa''. Inoltre è stata presentata la nuova tronista che prenderà il posto dell'uscente Teresa Langella, ormai prossima alla scelta.

Advertisement

Spoiler Uomini e Donne, Irene presenta i genitori a Mastroianni

Nel dettaglio, oltre alla presentazione della nuova tronista, Angela Nasti (sorella di Chiara Nasti), a tenere banco durante le puntate che vedremo nei prossimi giorni è stato senza ombra di dubbio il tronista Luigi Mastroianni.

Il suo trono, fino a questo momento, vede tre corteggiatrici impegnate nell'arduo compito di conquistarlo. Tuttavia, dopo gli ultimi avvenimenti, pare che la favorita sia la bella Irene, l'unica corteggiatrice ad avere ricevuto un bacio nell'ultima esterna. Proprio quest'ultima si è resa protagonista di una delle esterne più belle ed emozionanti. Irene in settimana ha presentato la sua famiglia al tronista. Dopo varie carezze, baci e sguardi carichi di passione, Luigi e Irene si sono lasciati andare ad un bacio passionale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Momento intimo che ha mandato in visibilio i fans di questa giovane coppia. In settimana Luigi ha portato in esterna anche Valentina e Giorgia. Con quest'ultima le cose non procedono per il meglio a causa del carattere troppo timido della corteggiatrice. Durante la puntata è saltato fuori un dettaglio non da poco: Giorgia non ha mai avuto un ragazzo. Alla luce di questo Irene sembra nettamente in vantaggio nella corsa che porterà al cuore di Mastroianni.

Natalia scarica Ivan: ha perso la testa per Andrea

Per quanto riguarda gli altri troni, Ivan ha dovuto incassare un colpo molto duro da parte di Natalia che lo ha letteralmente scaricato dopo avere perso la testa per il nuovo arrivato, Andrea. Al termine dell'accesissima discussione la corteggiatrice ha scaricato Ivan ed ha affermato di desiderare un uomo con gli attributi. Natalia ha preso una decisione netta: corteggerà Andrea. Ivan ha attaccato duramente la giovane: ''Tu non vuoi un uomo, ma un tronista. Indipendentemente da chi esso sia''.