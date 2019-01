Annuncio

È andata in onda ieri, giovedì 24 gennaio, la prima puntata de L'Isola dei famosi [VIDEO] 2019, Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti ed Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste. La curiosità era molto alta, soprattutto dopo lo scandalo legato al canna-gate che aveva caratterizzato la scorsa edizione. E, in attesa di scoprire i dati Auditel che verranno ufficializzati solo in tarda mattinata, le prime impressioni riguardanti il cast sbarcato in Honduras sembrano abbastanza positive, considerando che fin dall'inizio si sono innescate delle dinamiche che fanno presagire a possibili scontri futuri.

Ma cos'è accaduto nella prima puntata? Chi sono i concorrenti finiti subito in nomination? Ricordandovi che potrete comunque seguire la replica del primo episodio su Mediaset Play, qui di seguito potrete trovare un resoconto delle fasi principali dell'atteso esordio.

Resoconto Isola dei famosi: Taylor Mega rimproverata

Dopo il tradizionale sbarco dall'elicottero e la presentazione dei concorrenti del cast, [VIDEO] lo spazio è già stato riservato ad alcuni confronti abbastanza accesi. Protagonista, fin da subito, è apparsa l'influencer ed ex fidanzata di Flavio Briatore, Taylor Mega, chiamata in causa per un video da lei pubblicato su Instagram prima della partenza in Honduras. In questo video, la bella friulana aveva dichiarato che sarebbe tornata a casa dopo tre settimane e le sue parole non erano passate inosservate alla redazione. Proprio per questo, Alessia Marcuzzi ha preteso chiarezza, mettendo in guardia la Mega. La concorrente ha spiegato che le tre settimane rappresentano per lei il traguardo al quale ambire e le sue parole hanno trovato la seguente risposta: "Noi abbiamo preso per buono quello che ci hai detto, sappi che abbiamo occhi e orecchie ovunque".

Parole che sembrerebbero dimostrare una direzione diversa rispetto allo scorso anno, quando alcune dinamiche interessanti erano state celate dalla produzione.

Tre concorrenti in nomination nel primo episodio

Il resoconto del primo episodio de L'Isola dei Famosi conferma una serie di polemiche, destinate sicuramente a tenere banco per tutta la durata di questa edizione. Tra i concorrenti che hanno fatto maggiormente infuriare Alessia Marcuzzi segnaliamo Paolo Brosio, che non voleva fare un nome nel momento delle nomination, dato che ancora non si riteneva in grado di giudicare i compagni, e anche Kaspar Capparoni, apparso fin da subito tra i più polemici. In tre sono finiti in nomination e apprenderanno il proprio destino nella puntata in programma giovedì prossimo. Si tratta proprio di Kaspar Capparoni, della influencer Taylor Mega e dell'attrice Demetra Hampton. Quest'ultima non è riuscita a trattenere le lacrime dopo avere appreso le decisioni dei suoi colleghi, che hanno affermato di considerarla una persona finta.

L'attrice si è detta molto delusa per queste dichiarazioni, confessando di preferire l'eliminazione piuttosto che proseguire un percorso caratterizzato solo da lacrime.