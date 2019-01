Annuncio

Il 24 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il Reality Show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione dietro la conduzione della confermatissima Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è stata fin da subito protagonista di un battibecco in diretta [VIDEO]con il naufrago Kaspar Capparoni.

L'attore romano, infatti, ha contestato la messa in onda di un filmato in cui indicava come la più "antipatica" del gruppo Marina La Rosa, sostenendo che la produzione avesse omesso alcuni passaggi fondamentali del suo ragionamento.

Capparoni si arrabbia in diretta: il confronto con la Marcuzzi

Partenza all'insegna della polemica, dunque, per L'Isola dei Famosi 14. L'ex interprete di "Elisa di Rivombrosa", Kaspar Capparoni, ha avuto un secco botta e risposta con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

L'attore 54enne, nei giorni scorsi, era stato invitato - come tutti gli altri concorrenti - ad indicare il nome del compagno di viaggio che, secondo lui, era il più antipatico. Nel filmato trasmesso nel corso della puntata del reality show si è visto chiaramente come Capparoni abbia nominato Marina La Rosa.

Tuttavia, l'ex protagonista de "Il Commissario Rex" ha contestato fin da subito la scelta della produzione di tagliare alcune fasi fondamentali del suo discorso. Di contro, senza mezzi termini, la Marcuzzi ha chiesto al concorrente se avesse fatto o meno il nome di Marina La Rosa, invitandolo ad essere sincero e schietto. La conduttrice, allo stesso tempo, ha lasciato chiaramente intendere come per lei fosse "inutile" l'atteggiamento polemico di Capparoni perché il suo voto verso l'ex gieffina era palese.

Nonostante ciò, l'artista capitolino ha continuato a puntare il dito contro gli autori del programma, parlando di un montaggio superficiale della sua nomination e dell'omissione di alcune parti decisamente importanti.

Nello specifico, Kaspar Capparoni ha chiesto agli autori di non tagliare le comunicazioni dei concorrenti. Parlando poi della sua nomination, ha affermato di aver detto che il suo metro di giudizio non si sarebbe basato semplicemente sulla "antipatia", ma sull'utilità o meno di un determinato naufrago per il gruppo. "Sono bastati tre secondi per farmi passare per quello che non sono", ha sbottato l'attore, contestando l'eccessiva "censura" applicata alle sue parole nei confronti di Marina La Rosa, aggiungendo che, in realtà, in un primo momento alla richiesta della produzione aveva risposto di non sapere quale compagno d'avventura avrebbe potuto nominare. Solo successivamente, quindi, riflettendo non su antipatie o inimicizie, ma sul contributo che un determinato naufrago avrebbe potuto dare a tutti gli altri, avrebbe optato per Marina.

Questo suo ragionamento, però, sarebbe sparito totalmente dal montaggio mandato in onda durante la diretta.

Marina La Rosa, intanto, nonostante sia risultata la più nominata dai colleghi, è diventata la prima leader dell'isola dei pirati [VIDEO]e ha mandato in nomination Taylor Mega, Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. Nel corso della puntata, ancora una volta l'interprete romano è stato protagonista di un siparietto quando, chiamato a indicare nuovamente un concorrente da mandare al televoto, si è rivolto ironicamente alla Marcuzzi, chiedendo se volesse una motivazione e spiegando che la sua scelta sarebbe ricaduta su Aaron Nielsen, ritenendo che potrebbe impegnarsi di più.