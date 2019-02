Annuncio

Annuncio

Domenica 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi dove si annunciano grandi colpi di scena. In queste ultime ore il profilo ufficiale social della trasmissione ha annunciato l'arrivo di due nuovi concorrenti, mentre in Honduras Paolo Brosio ha chiesto l'intervento del medico per colpa dei mosquitos.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nuovi concorrenti

Il portale Dagospia ha lanciato un importante scoop riguardante ingresso di due nuovi naufraghi. Di chi stiamo parlando se non di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.

Il fratello di Belen doveva essere già sull'Isola, ma purtroppo un infortunio alla mano lo ha costretto a dare forfait, tanto da essere sostituto con Stefano Bettarini.

Annuncio

Ma non sarà l'unica new entry nel Reality Show in riva al mare. Il portale Dagospia, infatti, ha annunciato l'arrivo di Soleil Sorge in Honduras. L'influencer italo-americana è nota al pubblico per la sua relazione con Luca Onestini, conosciuto a Uomini e Donne. Una storia d'amore finita molto presto, quando lei ha deciso di lasciarlo per Marco Cartasegna durante la seconda edizione del Grande Fratello. Oggi la ragazza ha dichiarato di essere nuovamente single, dopo il naufragio della frequentazione con Cartasegna. Chissà che sull'Isola dei Famosi non trovi finalmente il principe azzurro.

Paolo Brosio lascia momentaneamente il reality

Ma se Soleil e Jeremias approderanno in Honduras, Paolo Brosio potrebbe abbandonare il reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel dettaglio, lo scrittore toscano sarebbe in grave difficoltà dopo essere stato letteralmente massacrato dai terribili mosquitos. Gli insetti nocivi che infestano le zone marine del Centro America hanno devastato le gambe e buona parte del corpo del giornalista che è apparso molto dolorante. A tal proposito, il naufrago ha chiesto l'intervento di un medico che, dopo la prima visita sulla spiaggia, lo ha trasportato al pronto soccorso per indagini più approfondite e tutte le cure del caso.

Durante un confessionale, Paolo ha dichiarato che il dolore è molto forte, tanto da rendere impossibile lo sfregamento delle parti ricoperte da punture. I fans sperano che Brosio non abbandoni il reality show dove si è contraddistinto per la sua memorabile prestazione nella prova del fuoco e per il suo carattere gioviale che l'ha reso simpatico a tutti.

Annuncio

Purtroppo questa volta c'è di mezzo la salute, tanto che Paolo starebbe davvero meditando di abbandonare l'Honduras per tornare in Italia.