Nuovo spazio dedicato alle novità su L'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda domenica 10 febbraio su Canale 5. In queste ultime ore Francesca Cipriani è indubbiamente una delle naufraghe più chiacchierate per aver annunciato il suo ritiro dal gioco ed aver accusato Marina La Rosa di falsità.

Francesca si ritira dal reality-show

Ieri è andata in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi, arrivata alla sua quattordicesima edizione.

Protagonisti assoluti sono stati John Vitale e Francesca Cipriani. Se il primo ha deciso di lasciare il gioco dopo le offese fatte a Barbara D'Urso, la bombastica ha stupito tutti quanti quando ha annunciato l'intenzione di abbandonare l'Honduras.

Scendendo nel dettaglio, la showgirl italiana ha espresso il desiderio di ritornare in Italia, vinta dalla stanchezza e dalla fame. La ragazza, infatti, ha dimostrato di non sopportare più le privazioni de L'Isola, dopo aver già partecipato all'edizione precedente che era stata vinta da Nino Formicola. Alessia Marcuzzi ha cercato in tutti i modi di farle cambiare idea mentre Alda D'Eusanio e Alba Parietti hanno provato ad incoraggiarla per convincerla a proseguire l'esperienza televisiva. Inoltre le opinioniste del reality l'hanno accusata di non avere il coraggio di restare tanto da trovare inconcepibile che la Marcuzzi la supplicasse di rimanere sull'Isola. Di qui lo sfogo della Cipriani in lacrime: ''Se qualcuno mi dice che non ho le pa**e mi arrabbio. Io non sto bene, è una questione di salute e di mente".

Isola dei Famosi: la Cipriani accusa Marina di falsità

Ma Francesca non si è solamente ritirata dal gioco. La trentaquattrenne abruzzese è stata protagonista di un acceso diverbio con Marina La Rosa. Nel dettaglio, nel corso di un confessionale, la 'gatta morta' della prima edizione del Grande Fratello ha definito la Cipriani una persona poco intelligente. Dei commenti che hanno indignato la bionda, la quale l'ha accusata di essere una strega. Inoltre in preda alla rabbia ha chiesto alla presentatrice di escludere dal regolamento tutte le persone false e cattive come Marina.

Alla fine Francesca ha comunicato la sua decisione di abbandonare il gioco ed ha salutato tutti tranne Marina. Si conclude nei peggiori dei modi l'Isola di Francesca Cipriani che, in precedenza, era stata accusata di aver provocato la caduta del Divino Otelma durante la seconda puntata del reality show.