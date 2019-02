Annuncio

Dopo gli ascolti non proprio esaltanti che hanno fatto registrare le prime tre puntate, all'Isola dei Famosi ci sarebbero cambiamenti in vista; secondo il giornalista Alberto Dandolo già a partire dalla prossima diretta due vip entreranno a far parte del cast ufficiale del reality. Su Dagospia in questi minuti si legge che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sbarcheranno in Honduras il 10 febbraio. Il loro compito? Rianimare la trasmissione e rimpiazzare i tanti naufraghi che si sono ritirati nelle scorse settimane.

Jeremias e Soleil nuovi concorrenti dell'Isola? L'indiscrezione

Dopo aver svelato per primo il flirt che ci sarebbe in corso tra Gilda Ambrosio e Marco Borriello (rispettivamente ex di Stefano De Martino e Belen Rodriguez), Alberto Dandolo ha regalato un altro interessante spunto di discussione agli appassionati di Gossip.Su Dagospia, infatti, è riportata una notizia flash che riguarda l'arrivo nel cast di due personaggi che sicuramente faranno molto discutere.

Domenica 10 febbraio dovrebbero sbarcare in Honduras Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, due ragazzi che porterebbero nuova linfa nel reality che, sin dalla prima puntata, non ha raccolto grandi consensi da parte del pubblico.

I ritiri di Francesca Cipriani, Youma Diakitè, John Vitale e Paolo Brosio hanno spinto gli addetti ai lavori a cercare dei sostituti di livello, dei vip che potrebbero movimentare non poco le dinamiche nel cast di naufraghi rimasti in gioco.

La partecipazione del fratello di Belen al format sulla sopravvivenza era prevista da mesi; l'infortunio alla mano che si è procurato l'argentino nel periodo di Capodanno, però, aveva costretto la produzione a bloccare la sua partenza.

Si dice che Andrea Iannone abbia contattato molti specialisti per provare a far recuperare l'ex cognato in tempi record, ma nulla è servito, almeno fino ad oggi.

Isola 2019: ascolti deludenti per le prime tre puntate

L'arrivo di Jeremias Rodriguez in Honduras era nell'aria da settimane; nonostante si sia fatto male e non sia partito assieme agli altri, in tanti hanno ipotizzato che il suo debutto all'Isola dei Famosi fosse solo rimandato di qualche puntata.

Assieme al bel fratello di Belen pare che naufragherà una ragazza che ha fatto molto discutere un anno e mezzo fa: Soleil Sorgè. La giovane, diventata popolare grazie a Uomini e Donne, è stata per mesi al centro del gossip per il presunto tradimento fatto ai danni di Luca Onestini con il "rivale" Marco Cartasegna quando il primo era recluso nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'arrivo di due nuovo partecipanti nel reality Mediaset potrebbe essere di aiuto agli ascolti: le prime tre puntate di questa edizione hanno raccolto risultati nettamente inferiori rispetto a quello degli anni precedenti e neppure lo spostamento dal giovedì alla domenica sera sembra aver giovato al format di Alessia Marcuzzi.