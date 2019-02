Annuncio

Annuncio

Se fino a poco tempo fa, i fan da casa pensavano che quest'anno sull'Isola dei Famosi 2019 (il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi) tutti i naufraghi andassero d'amore e d'accordo fatta eccezione per le piccole discussioni nate per la macchina del riso o altri futili motivi. Dopo il day time di ieri, bisogna ricredersi e pensare che ci sia davvero ben poco da stare tranquilli per come si sono messe le cose.

Infatti, il ritorno sull'Isola dei Famosi di Soleil Sorgè e di Jeremias Rodriguez, ha creato un caos assurdo ed è facile ipotizzare che i gruppi ben presto si divideranno. In particolare, tutto è nato da un diverbio tra l'ex cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca Vismara, e l'ex fidanzata di Luca Onestini che in quanto leader del gruppo per questa settimana, continua a dare ordini a destra e sinistra, suscitando molta irritazione in alcuni naufraghi, stanchi di essere comandati a bacchetta.

Annuncio

Soleil Sorgè insorge contro i naufraghi tacciandoli di apatia

Nel day time di ieri, la leader del gruppo Soleil Sorgè ha chiesto ai naufraghi di andare a pesca di ricci, però ha ricevuto un rifiuto da parte di tutti, in quanto nessuno aveva voglia di mangiare tali frutti di mare. Quindi gli unici a mangiarli sarebbero stati lei, la cubana Ariadna Romero e il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez. Subito dopo, in confessionale la Sorgè si è piuttosto indispettita, in quanto anche se ha lasciato la libera scelta di pescare o meno al gruppo, ha notato che alcuni naufraghi non hanno voglia di fare nulla e in particolare non vogliono prendere ordini da lei.

Però la ragazza per tutta risposta, ha affermato che anche se a malincuore, i naufraghi dovranno ascoltarla in quanto ha vinto lei e ha meritato di essere la leader del gruppo.

Annuncio

Il riferimento era soprattutto a Luca con il quale ha avuto subito dopo un dibattito proprio sulla questione che questi faccia ben poco sull'Isola. Per tutta risposta l'ex di Amici ha detto che Soleil sia "insopportabile".

Luca Vismara senza freni: lo sfogo contro Soleil

La ex di Luca Onestini ha spiegato che anche a lei piacerebbe stare lì senza fare nulla, però invece sta sempre sveglia per il fuoco, mentre a detta della leader del gruppo di naufraghi, ci sono altri concorrenti come Luca o le figlie di Mihajlovic che si adagiano sul lavoro degli altri. L'ex di Uomini e Donne ha rincarato la dose affermando che Vismara non è nessuno e nel contesto sia totalmente fuori luogo.

Il ragazzo ha definito pazza Soleil Sorgè affermando che quest'ultima si sia creata un gruppetto di sostenitori.

Annuncio

Ha inoltre aggiunto che, tolta la macchina del riso, anche gli altri non facciano nulla. Poi ha aggiunto che tutti avrebbero sparlato durante la settimana, sparandogli addosso i loro pensieri alla prima occasione.