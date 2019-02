Annuncio

Lorenzo Riccardi, dopo aver annunciato di essere pronto a fare la sua scelta in villa, torna nello studio di Maria De Filippi. Nella giornata di oggi infatti, vedremo Lorenzo che prenderà parte ad una puntata del trono over.

Il ragazzo non ha mai nascosto la sua felicità nel sedere su quel trono rosso, al punto di tatuarselo anche sul braccio. Lorenzo in studio racconterà le sue emozioni prima della scelta con quell'ironia che ha caratterizzato tutto il suo percorso. Nella puntata odierna si continuerà a parlare di Riccardo Guarneri e Ida Platano. Si siederà poi al centro dello studio Paolo, inizialmente sceso a corteggiare Gemma Galgani, il quale non si farà problemi a dichiarare amore alla nuova dama che sta frequentando.

Infine potremmo vedere se Angela, dopo l'ultima puntata in cui aveva dichiarato di voler abbandonare il programma, abbia deciso di tornare o di porre definitivamente fine alla sua avventura all'interno del programma.

Le parole di Lorenzo prima di andare in villa

Dopo la scelta di Teresa Langella, che si è beccata il no di Andrea Del Corso, il 22 Febbraio 2019 toccherà a Lorenzo Riccardi. Come per Teresa anche Lorenzo passerà due giorni in villa con le sue corteggiatrici, Giulia e Claudia, alla fine dei quali farà la sua scelta con tanto di festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini. Il tronista ospite della puntata senior, riguardo la sua esperienza ha affermato: "Sono due persone meravigliose.

A prescindere dalla scelta, di loro e di questo trono mi porterò a casa il ricordo di tanti momenti di felicità e allegria". Lorenzo si dice sicuro di fare la sua scelta anche se dichiara di essere molto preoccupato di vivere il fidanzamento fuori, perché essendo single da ormai diversi anni non si immagina la vita con accanto un'altra persona. Proprio per questo appena uscito dal programma non ha intenzione di intraprendere subito una convivenza, ma procederà in maniera cauta. Dalle anticipazioni che circolano sul web pare che Lorenzo abbia scelto Claudia e che questa le abbia risposto di si, presentandosi alla festa in castello dove saranno presenti molti volti noti del programma pronti a testimoniare l'amore tra i due ragazzi.

Il ragazzo quindi pare abbia scelto la bella romana, sorprendendo gran parte dei telespettatori che credevano invece che la scelta sarebbe ricaduta su Giulia Cavaglia. Solo venerdì scopriremo però come sono andate effettivamente le cose.