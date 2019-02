Annuncio

Annuncio

All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, sta per formarsi una nuova coppia, quella tra la modella cubana Ariadna Romero e l'ex calciatore e procuratore sportivo Abdelkader Ghezzal. Tra i due ragazzi c'è già stato un bacio sull'isola in Honduras ed entrambi continuano a mostrare interesse l'uno verso l'altra. Inoltre, la modella ha dichiarato che il calciatore è un figo pazzesco. Sarà tutto da vedere se tra i due è scatto l'amore oppure è un semplice flirt.

E' Amore tra Ariadna Romero e Ghezzal?

L'arrivo della modella cubana sull'isola è stato accettato bene da tutto il gruppo di naufraghi. La Romero, grazie alla sua dolcezza, al suo sorriso coinvolgente e alla sua continua voglia di aiutare e procurare cibo per tutti sull'Isola in Honduras, si è fatta davvero apprezzare e in particolare è stata molto apprezzata dall'ex calciatore del campionato italiano, Ghezzal.

Annuncio

L'ex calciatore gradisce così tanto la presenza di Ariadna, tanto che le ha dato un bacio sulle guancia e ovviamente, la simpatia è reciproca visto e considerato che la ragazza ha affermato quanto fosse figo l'algerino. Inoltre, la cubana ha anche detto che inizialmente lei non sapeva dove dormire e Ghezzal è stato il primo a dirgli di non preoccuparsi e gli ha fatto spazio. Insomma, senza girarci tanto intorno, tra l'attrice che Leonardo Pieraccioni scelse per il film "Finalmente la felicità" e l'ex calciatore di Siena e Bari, sembra proprio esserci feeling.

Jeremias e Soleil: che bacio!

Intanto, cresce giorno dopo giorno l'intesa tra Jeremias e Soleil [VIDEO]. Infatti, la giovane che questa settimana è la leader del gruppo e il fratellino di Cecilia e Belen Rodriguez si sarebbero scambiati un bacio.

Annuncio

I migliori video del giorno

I due concorrenti del reality show di Mediaset, sono arrivati insieme a Playa Uva a casa delle condizioni meteo e andranno insieme anche sull'Isla Bonita. Non sono mancate parole d'affetto della leader nel gruppo nei confronti di Jeremias: "Mi fa molto piacere averlo con me, in quanto è stato una roccia in questi giorni insieme". Inoltre, Soleil ha affermato che vuole proseguire le orme di Marco Maddaloni che secondo lei è stato un ottimo leader.

Intanto, Stefano Bettarini è finito sotto processo sull'Isola dei Famosi in quanto è stato accusato di aver manomesso la macchina del riso. Quest'ultimo avrebbe ammesso di aver manomesso la macchina del riso però afferma di averlo fatto in buona fede.