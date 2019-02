Annuncio

Oggi inizia una nuova settimana di Uomini e donne, come al solito con il Trono Over; ma vediamo come ci siamo lasciati settimana scorsa.

Iniziamo con la conoscenza tra Gemma e Rocco. I due, in occasione del compleanno della dama, sono usciti a cena insieme. Il rapporto procede a gonfie vele e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere qualche giorno insieme a Torino o a Milano. I progetti saranno andati a buon fine?

Passiamo ora a parlare di Riccardo. Come gli aficionados già sapranno, Ida ha deciso d'interrompere ogni rapporto con lui e il cavaliere, invece, ha voluto mettere la parola fine alla conoscenza con Roberta; che l'obiettivo di Riccardo sia sempre Pamela? Allora dovrà vedersela con Stefano, che non lo vede di buon occhio.

È tornata al bando anche la questione che coinvolge Gian Battista e Claire. Quest'ultima è voluta tornare in trasmissione per chiarire la vicenda, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con un'altra prova che l'ha "incastrata": un suo messaggio vocale, spedito a Gian Battista, dove dichiarava di avere degli accordi con Umberto. Sia lei che Gian Battista vorrebbero ritornare nei rispettivi parterre, ma pubblico e opinionisti si sono opposti alla richiesta; come sarà finita la vicenda?

Per Angela invece, l'incontro con Beniamino, non è andato nel migliore dei modi. Lui, a causa dei comportamenti troppo aggressivi della dama, ha deciso d'interrompere la conoscenza. Angela non l'ha presa bene e per questo ha deciso di abbandonare il programma.

E oggi cosa succederà? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45, qui su Blasting News.