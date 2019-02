Annuncio

Il nuovo attaccante del Cagliari calcio Cyril Thereau nell'ultima settimana ha fatto parlare di sé per svariati motivi: uno di questi è l'esordio con tanto di infortunio, con la nuova maglia del Cagliari, nella partita giocata e persa contro i ragazzi ''terribili'' dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma il motivo che ha letteralmente scatenato le polemiche sul web è un video piccante che vede protagonista proprio Cyril Thereau nel ruolo di ''regista''. Il video mostra un uomo e una donna alle prese con una performance sessuale che sarebbe stata ripresa con uno smartphone proprio dal calciatore, che compare in alcuni momenti a petto nudo.

Cyril Thereau, il video spinto fa impazzire il web

È una vera ondata di ironie e polemiche quella che si sta abbattendo nei confronti del neo attaccante del Cagliari.

Motivo di tanta clamore è un video, probabilmente datato, girato dal neo centravanti della squadra isolana. Il calciatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione per il momento e anche nella società rossoblú tutto tace. Il video è letteralmente rimbalzato da uno smartphone all'altro, attraverso la popolare piattaforma messaggistica WhatsApp. Secondo varie fonti, tra cui il Corriere dello Sport, Thereau sarebbe riconoscibile nel video dai numerosi tatuaggi nel suo corpo e in particolare nelle mani, e dalla scritta presente sulla sua collana, che recita: ''made in France''. Inoltre, un altro indizio a suo carico sarebbe il famoso festeggiamento con le mani a forbice mostrato nel video incriminato, che sarebbe uguale alla tipica esultanza avuta dal francese dopo ogni goal.

Cyril Thereau, le condizioni di salute dopo l'infortunio

La sua nuova avventura non pare essere iniziata nei migliore dei modi. Prima l'infortunio al suo esordio con il Cagliari, dopo solo venti minuti dalla sua entrata in campo nella sfortunata partita casalinga dei rossoblú, poi la polemica sul video. Nei giorni scorsi il francese si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare al muscolo flessore. I tempi di recupero sono stimati in circa due settimane di stop: una brutta tegola per l'attacco già rimaneggiato del Cagliari. La buona notizia per gli isolani è il recupero del centrocampista Nicolò Barella, che ha scontato la sua giornata di qualifica ed è più carico che mai per dare l'assalto a San Siro contro un Milan lanciato nella corsa Champions.