All'Isola dei Famosi si sta abbattendo un vero e proprio ciclone. Dopo l'edizione dello scorso anno in cui venne fuori lo scandalo del canna-gate denunciato da Eva Henger ai danni di Francesco Monte, quest'anno a finire nel mirino è il naufrago John Vitale per gli insulti a Barbara D'Urso.

La vicenda, passata inosservata fino a ieri, è stata portata alla luce da Selvaggia Lucarelli e sta facendo parlare molto l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori.

La giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha pizzicato John che nel suo profilo social insultava la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5. Il naufrago, prima di sbarcare in Honduras, aveva criticato Barbara D'Urso in un post pubblicato su Facebook definendola 'una donna di facili costumi'.

In poco meno di una settimana, per John c'è stato un vero e proprio effetto boomerang. Nella puntata di ieri, Alessia Marcuzzi non ha risparmiato rimproveri al protagonista di 'Saranno Isolani'. La conduttrice ha rivolto un messaggio di vicinanza alla sua collega e poi ha bacchettato duramente John. Per tutto il tempo Vitale ha chiesto scusa , ma la conduttrice del reality di Canale 5 vorrebbe l'eliminazione del naufrago. Ora sta alla produzione ascoltare o meno la richiesta di Alessia Marcuzzi.

Alda D'Eusanio contro John

John Vitale dopo gli insulti a Barbara D'Urso è stato definito 'un leone da tastiera'. Oltre che dalla conduttrice, il naufrago è stato criticato da Alda D'Eusanio: "Tu sei un'imbecille con o senza tastiera." Lo spogliarellista non solo ha rivolto un'offesa sessista, ma ha anche praticato del cyberbullisimo.

Nonostante tutto i social sono divisi sul comportamento tenuto da John.

Nuovo flop per l'Isola dei Famosi

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi di ieri ha riservato numerosi colpi di scena. Non solo il processo a John ma anche l'eliminazione a sorpresa di Taylor Mega e le confessioni sul suo passato. Tutto questo però non sembra aver convinto minimamente i telespettatori. Che Dio ci aiuti si è confermato ancora una volta una macchina da guerra le avventure di Suor Angela hanno incollato al piccolo schermo oltre 5 milioni di italiani con uno share del 21,5%. Molto bene anche Rai 2 con la messa in onda di Inter-Lazio, partita di Coppia Italia valida per ottenere un posto in semifinale. In questo caso da segnalare un picco d'ascolti durante i rigori. Nuovo flop invece l'Isola dei Famosi con uno share solo del 13,28%.