Annuncio

Annuncio

Ieri, all'Isola dei Famosi è accaduto di tutto. Il Mago Otelma, durante una prova insieme a Francesca Cipriani, ha avuto un incidente in diretta Tv ferendosi alla fronte. In studio è stato il caos. Tutti i presenti si sono notevolmente preoccupati perché hanno visto il Mago Otelma molto provato. E' stato necessario trasportarlo in infermeria per medicare la ferita.

L'incidente del Mago Otelma dopo la spinta di Francesca Cipriani

La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena.

Nonostante i numerosi eventi che si sono verificati, però, i risultati in termini di ascolto sono stati alquanto deludenti. Neppure l'incidente del Mago Otelma è riuscito a risollevare la situazione.

Advertisement

Ma cerchiamo di ricostruire la dinamica dell'infortunio. Il Mago Otelma e la showgirl Francesca Cipriani sono le due Polene di questa edizione. Nel corso della seconda puntata del reality show, i due si sono recati sull'isola per dare luogo ad una prova molto particolare. Il gioco consisteva nel tirare con una fionda delle "polpette" contro dei tabelloni posizionati in acqua. A ogni tabellone colpito, i naufraghi avrebbero avuto diritto ad una polpetta vera. La fionda, però, era davvero molto dura, al punto che i due protagonisti hanno incominciato ad aiutarsi l'un l'altro. Tuttavia, nel tirare, la Cipriani ha caricato un po' troppo forte facendo finire per terra il Mago. Otelma, una volta alzatosi, si è mostrato con il volto insanguinato generando panico tra i presenti.

La reazione di Francesca Cipriani spiazza tutti

L'infortunato è stato condotto immediatamente in infermeria dove è stato curato.

Advertisement

I migliori video del giorno

In seguito, sono stati fatti degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute ed è emerso che si è ferito alla fronte per l'impatto con la tegola di legno presente a terra. La cosa più assurda, però, è stata la reazione di Francesca Cipriani. La ragazza, infatti, non si è probabilmente resa conto di ciò che avesse combinato, seppur involontariamente.

In studio, invece, è stato il caos. L'incidente in diretta ha preoccupato i presenti in studio, in primis la conduttrice Alessia Marcuzzi che non si è tranquillizzata fino a quando la situazione non si è risolta. Filippo Nardi, invece, ha espresso la sua opinione sulla Cipriani che, a quanto pare, non si sarebbe resa conto di aver spinto il mago troppo forte, fino a farlo cadere rovinosamente a terra. La situazione però è sotto controllo.