L'Isola dei Famosi è inziata da meno di una settimana ma già al secondo giorno di convivenza i nervi sono piuttosto tesi tra i naufraghi di entrambi i gruppi. Marina La Rosa in veste di leader dei pirati deve saper gestire le razioni di riso in arrivo sull'isola per la ciurma e per il suo gruppo. Nonostante l'amministrazione equa evidenziata anche da Ghezzal, sono arrivati i primi battibecchi. In Honduras al momento si litiga per motivi abbastanza futili come i peli e i bisogni corporali.

Secondo alcune indiscrezioni i 4 finalisti non vip non seguirebbero le regole imposte dalla produzione. I 'galeotti' possono uscire dal recinto solamente 3 ore al giorno e dopo aver ricevuto l'ok di Marina La Rosa.

Yuri nello specifico sarebbe andato in mare per togliersi i peli. Giorgia e Alice anche violato le regole e così lo è stato per John. La leader dei pirati ha bacchettato Yuri: "Non me ne frega niente se sei pieno di peli". Il dibattito poi si è consumato tra i due 'galeotti' John e Yuri. In seguito Taylor Mega, che ha stretto amicizia con Giorgia Venturini, ha riportato alla leader che la sua amica era rimasta delusa per la frase pronunciata da Marina. Di conseguenza è nato un nuovo botta e risposta [VIDEO]chiarificatore tra le due naufraghe.

La rabbia di Marina La Rosa verso il gruppo dei non vip è nata per via delle rigide regole imposte nel reality. Se si infrangono le regole infatti, gli isolani vengono puniti con una riduzione di cibo proprio come è avvenuto.

Scintille tra Grecia Colmenares e Paolo Brosio

La situazione nel gruppo dei pirati è abbastanza delicata, ma anche per la ciurma non va affatto meglio.

Il primo confronto tra naufraghi è avvenuto tra Grecia Colmenares e Paolo Brosio. L'attrice ha urinato fuori la tenda-dormitorio che ospita anche Brosio, così l'uomo è stato svegliato dal cattivo odore. Dopo che Paolo ha fatto notare lo spiacevole episodio alla sua compagna d'avvenutura, Grecia avrebbe promesso di non farlo più.

Un naufrago a rischio squalifica

La nuova puntata dell'Isola dei Famosi in onda giovedì 31 gennaio riserverà ai telespettatori tantissime sorprese. Secondo quanto annunciato da Alvin nel daytime, uno dei quattro naufraghi non famosi potrebbe essere squalificato dal reality. Il provvedimento disciplinare potrebbe riguardare John Vitale. Lo spogliarellista prima di approdare in Honduras sui social [VIDEO]avrebbe pesantemente offeso Barbara D'Urso sulla sua pagina Facebook, etichettandola come una donna di facili costumi.