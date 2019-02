Annuncio

Annuncio

Francesco Renga sarà uno dei concorrenti in gara al prossimo Festival di Sanremo, con la canzone "Aspetto che torni", consapevole di poter dire la sua per la vittoria finale. Nel frattempo ha ripercorso la sua vita attraverso una recente intervista a "Il Corriere della Sera", in cui ha parlato della nuova vita con Diana Poloni, donna che gli ha restituito la giusta serenità dopo la separazione da ambra angiolini.

Sono trascorsi tre anni dall'addio tra Ambra e Francesco

L'amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini si è interrotto definitivamente tre anni fa, una storia che ha dato luce ai due figli della coppia, Iolanda e Leonardo.

"Così salviamo il nostro amore", fu questa frase di Ambra che ufficializzò la fine di un lungo e a tratti tormentato rapporto. Le strade dei due si sono definitivamente separate e oggi i loro cuori sono nuovamente impegnati.

Advertisement

Ambra che fa coppia fissa con l'allenatore della Juventus, Max Allegri, mentre il cantautore vive una storia felice con una donna bresciana, Diana Poloni.

In tutto ciò anche i figli Iolanda e Leonardo hanno trovato il loro equilibrio e la loro serenità, visto e considerato che appaiono sempre più felici accanto ai rispettivi compagni dei loro genitori.

Renga sta vivendo un momento non semplice, in quanto dopo aver perso la madre da ragazzo, adesso ha il padre che soffre del morbo di Alzheimer.

Un dolore alleviato grazie alla nuova compagna, quella Diana Poloni che lo ha sostenuto in tutto e per tutto, facendogli ritrovare l'amore che sembrava perduto.

Iolanda e Leonardo oggi hanno 15 e 12 anni

"Abbiamo ritrovato tutti serenità. Quando si attraversa una separazione è come una sconfitta e c'è la paura di causare dolore ai propri figli.

Advertisement

A distanza di tre anni mi sento sereno, fortunato e felice".

Queste le parole di Francesco Renga sul momento difficile dopo la fine della storia con Ambra, visto che di mezzo c'erano e ci sono i loro bimbi, i quali in questi casi sono i primi a soffrire. Iolanda e Leonardo sono cresciuti, hanno rispettivamente 15 e 12 anni, e hanno instaurato un bellissimo rapporto con il papa'.

"Ci alternavamo cercando di non sovrapporre i nostri impegni lavorativi, sono abituato a stare da solo con i miei figli. In passato non rinunciavo ai miei impegni lavorativi, oggi invece preferisco rimanere di più con loro e vivere la semplicità in famiglia". Parole importanti quelle del cantautore, che oltre ai figli, è felice per la lontananza dei paparazzi degli ultimi anni. Quando era con Ambra era sempre sotto la luce dei riflettori, ora invece accanto a Diana la sua vita è cambiata e riesce a vivere giorno per giorno con più tranquillità.