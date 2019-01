Annuncio

L'Isola dei Famosi ha riaperto i battenti e i Gossip cominciano a imperversare sui social. L'inviato Alvin, infatti, ha fatto una comunicazione importantissima riguardo una tematica molto delicata che verrà affrontata giovedì sera, durante la diretta su Canale 5. Si tratta della polemica, scoppiata in queste ore, in merito ad un naufrago, del quale non è stato fatto il nome. La persona in questione, però, pare che un anno fa si fosse resa protagonista di gravi offese ai danni della conduttrice Barbara D'Urso e adesso potrebbe pagarne le conseguenze.

Un naufrago rischia l'espulsione per gravi offese contro Barbara D'Urso

Come spesso accade per i reality show, la vita dei protagonisti che ne prendono parte viene messa alla mercé del pubblico.

Questo è ciò che è accaduto anche in tale circostanza. L'inviato Alvin, infatti, ha anticipato ai telespettatori che la puntata di giovedì 31 gennaio sarà ricca di colpi di scena. In quella occasione sarà affrontato un tema molto delicato che vedrà coinvolto un naufrago. Alvin non ha potuto fare il nome della persona in questione anche se sul web stanno iniziando a circolare delle supposizioni in merito. L'unica cosa ad essere rivelata riguarda il contenuto della segnalazione. A quanto pare un concorrente dell'Isola, l'anno scorso, pronunciò delle offese estremamente gravi nei confronti della conduttrice Barbara D'Urso [VIDEO]. Sul web stanno iniziando a circolare delle ipotesi in merito all'artefice di questo brutto gesto e il nome più gettonato sembra essere quello di John Vitale.

Il web suppone si possa trattare di John Vitale

Quest'ultimo, infatti, un anno fa, scrisse sui suoi profili social una frase molto offensiva nei confronti della condutrice alludendo al suo essere "donna di facili costumi".

Tali affermazioni stanno facendo il giro del web e vanno completamente ad opporsi con quanto rivelato dal ragazzo poco prima di partire per l'Honduras. A un passo dalla partenza per l'Isola dei famosi, infatti, Vitale è stato ospitato da Barbara D'Urso e, succesivamente, ha deciso di dedicarle un bel messaggio sui social: "Ospite a Pomeriggio5. Grazie a Barbara D’Urso per l’ospitalità. Grande stima, grande donna".

Dunque, la vicenda non è affatto chiara ed Alvin è stato molto reticente. Pertanto, sarà davvero John Vitale a rischiare il posto all'Isola dei famosi [VIDEO]? Lo scopriremo giovedì prossimo su Canale 5.