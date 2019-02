Annuncio

Alessia Marcuzzi e Mediaset ce la stanno mettendo tutta per proporre un'edizione dell'Isola dei Famosi scoppiettante e ricca di diversi spunti trash eppure il Reality Show di Canale 5 continua a non convincere. La conferma è arrivata dagli implacabili dati Auditel relativi alla puntata trasmessa ieri 31 gennaio, che ha sancito l'addio di Taylor Mega, prima eliminata di questa edizione. Sebbene i presupposti ci fossero tutti per evitare il flop di ascolti, l'appuntamento di ieri è persino riuscito a fare peggio dell'esordio della scorsa settimana, quando il reality show si era fermato al 18,27% di share.

Il dato era già stato additato come un vero disastro, soprattutto considerando che era lontano di 7 punti percentuali dalla prima puntata dello scorso anno. Ma ieri è accaduto un vero e proprio tracollo e il programma guidato da Alessia Marcuzzi ha perso ulteriori cinque punti percentuali.

Proprio per evitare una vera emorragia di ascolti, Mediaset ha deciso di correre ai ripari evitando lo scontro con il Festival di Sanremo e variando la giornata di programmazione per tutta la prossima settimana.

Ascolti flop per la seconda puntata dell'Isola dei famosi

Non è proprio cominciata con i migliori auspici la quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti ed Alda D'Eusanio. Nonostante gli spunti e le polemiche non siano mancate nella seconda puntata di ieri 31 gennaio, i dati Auditel sono stati davvero implacabili dando vita ad un vero e proprio flop di ascolti. Forse anche a causa della presenza della partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter trasmessa su Rai 2 (e che ha interessato 4.630.000 spettatori pari al 19.17% di share), il reality show di Canale 5 ha conquistato soltanto 2.405.000 spettatori pari al 13.28% di share, ben al di sotto del 18.27% di share (pari a 3.062.000 persone) della scorsa settimana.

Ancora una volta la serata del giovedì è stata vinta dalla fiction di Rai 1 Che Dio Ci Aiuti che è riuscita a raggiungere ben 5.682.000 spettatori pari al 21.2% di share.

L'Isola dei famosi si sposta alla domenica

La rivalità con l'Isola dei famosi non manca il giovedì sera, e le cose avrebbero persino potuto peggiorare nel corso della prossima settimana, quando andrà in onda la 69° edizione del Festival di Sanremo. Proprio per evitare il definitivo tracollo, Canale 5 ha deciso di cambiare la giornata di programmazione del reality show, quanto meno durante il periodo dedicato alla kermesse canora. La terza puntata andrà quindi in onda domenica 3 febbraio, a soli tre giorni dalla precedente. Soltanto in tale occasione conosceremo le prossime nominations, che ieri non sono state fatte da tutti i concorrenti. Giovedì 7 febbraio non ci sarà alcun appuntamento con in naufraghi che invece torneranno la domenica successiva. Archiviata la fase sanremese, il palinsesto dovrebbe tornare alla normalità a partire da giovedì 14 febbraio.

Non va però escluso che, in caso di crescita degli ascolti la domenica sera, il Biscione possa decidere di cambiare definitivamente il giorno della sua messa in onda.