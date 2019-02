Annuncio

In queste ore all'Isola dei Famosi ne stanno accadendo davvero di tutti i colori. Nel corso di una prova ricompensa, Alvin ha rimproverato Jo Squillo per aver nascosto un cocco negli slip. Presa dalla rabbia, la naufraga ha reagito male e gliel'ha lanciato contro. Alvin non ha potuto fare a meno di infuriarsi, ma il suo ruolo gli impone di trattenere la rabbia in questi casi. Pertanto si è limitato ad esprimere tutto il suo malumore mediante le espressioni del viso.

Alvin richiama Jo Squillo dicendole di aver infranto il regolamento

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui i naufraghi sono stati chiamati a svolgere una prova ricompensa. Ad un certo punto, Jo Squillo ha infranto le regole nascondendo una piccola razione di cocco negli slip, in modo da poterla mangiare in seguito.

Non essendo lei la vincitrice della prova, non avrebbe potuto mangiarlo. Per questo motivo, Alvin è stato costretto a rimproverarla, chiedendole di posare subito il cocco che aveva 'rubato' impropriamente. Alvin le ha, infatti, gridato: 'Levati il cocco dalle mutande, la lealtà nel gioco'. Dal canto suo, però, Jo Squillo ha reputato un po' eccessivo il comportamento dell'inviato. Il fastidio della naufraga, infatti, è stato tale da compiere un gesto inconsulto.

Jo Squillo reagisce male e lancia il cocco contro Alvin

La reazione di Jo Squillo, infatti, non è stata certamente tra le più tranquille. La donna, infatti, ha preso la razione di cocco e l'ha lanciata contro l'inviato, in segno di rabbia e protesta.

Alvin, naturalmente, è rimasto molto infastidito da quanto accaduto. Tuttavia, le regole del programma gli impongono di mantenere la calma ed evitare di reagire in questi casi.

Il ruolo dell'inviato all'Isola dei Famosi è, sicuramente, molto delicato. Il soggetto che svolge questo incarico, infatti, deve confrontarsi continuamente con tutti i concorrenti e redarguirli nel momento in cui commettono un 'furto'. Ad ogni modo, i concorrenti sono spesso molto provati, specie quando si tratta di cibo. Per questo motivo, non è raro che si vengano a creare dei malumori o, ancora, degli scatti di ira. Ad ogni modo, l'inviato Alvin è stato bravissimo nel tenere a bada la situazione evitando di dare luogo ad una qualche reazione.

Non ci resta che attendere la puntata in onda stasera per scoprire le ultime novità riguardanti i naufraghi della nuova edizione del reality Isola dei Famosi.