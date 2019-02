Annuncio

Annuncio

Le puntate americane di Beautiful continuano ad essere caratterizzate dallo stato d'animo di Hope Spencer, fortemente provata dalla "morte" della figlia Beth. L'epilogo negativo della sua seconda gravidanza l'ha portata a credere di non essere nata per diventare madre e ad essere convinta che Liam non sia felice insieme a lei. Per questo, la figlia di Brooke ha proposto al marito di porre fine al loro matrimonio, dandogli così la possibilità di tornare da Steffy per essere felice insieme a lei e alle bambine. Sebbene Phoebe non sia ufficialmente figlia di Liam (anche se sappiamo che le cose stanno diversamente), lui le vuole bene come a Kelly, assistendo Steffy nella gestione di entrambe. Convinta di fare cosa gradita alla Forrester, Hope le ha quindi chiesto di concedere un'altra possibilità al suo ex marito ma la reazione della donna non si è fatta attendere.

Annuncio

Beautiful anticipazioni: Steffy non asseconda la richiesta di Hope

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane, Hope ha chiesto a Liam di tornare da Steffy per creare insieme a lei la famiglia che hanno sempre desiderato. Gli ha rivelato di sentirsi in colpa per averlo allontanato da Kelly ma di essere convinta di poter ancora rimediare a tale errore. Ad evidenziare tale convinzione, la Logan ha ripetuto un suo tipico gesto che più volte abbiamo visto anche in passato: gli ha restituito l'anello simbolo del loro amore. Successivamente, Hope si è recata anche da Steffy alla quale ha riproposto le stesse motivazioni, chiedendole di dare a Liam la possibilità di vivere al fianco di Phoebe e Kelly.

Annuncio

I migliori video del giorno

In pena per le sorti della sorellastra, Steffy le ha però ricordato che lo Spencer sta insieme a lei perché la ama e che solo insieme possono superare il grave lutto. E davanti alle insistenza della figlia di Brooke ha anche dimostrato di non essere disposta ad ubbidire a qualsiasi sua richiesta. Ha quindi aggiunto: "Questa tragedia deve unirvi, sta soffrendo anche lui, non devi abbandonarlo". E poi: "Tu puoi ridisegnare la tua vita, non la mia".

Trame americane Beautiful: Liam si confronta con Bill

Mentre Hope e Steffy esprimono visioni differenti sulla vita, le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam ha chiesto consiglio al padre. Molte cose, infatti, sono cambiate nelle puntate americane dove i due Spencer si sono riavvicinati quando Bill ha lottato tra la vita e la morte.

Annuncio

Bill ha consigliato al figlio di non perdere l'occasione che gli ha proposto Hope. Lui e Steffy potrebbero così avere la possibilità di rimediare agli errori che lo stesso magnate ha commesso nei loro confronti. Le parole hanno fatto breccia in Liam, che nei prossimi giorni ascolterà anche i consigli di Ridge e Taylor. Allo stesso tempo Bill ha confermato di avere definitivamente dimenticato l'interesse per l'ex nuora e di guardare soltanto in avanti. A tal proposito, dopo l'annullamento del matrimonio di Katie e Thorne, il ritorno di fiamma con la Logan sembra quasi cosa fatta. Non solo: l'editore vorrebbe rimediare ad un'altra ingiustizia, ridando a Sally la Spectra Fashions che lui stesso aveva distrutto.