Le polemiche all'Isola dei Famosi non mancano mai. Se Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni si stanno godendo "l'isola che non c'è" nella più totale solitudine e tranquillità, lo stesso non può dirsi per gli altri naufraghi. Le tensioni, infatti, non si apprestano a ridursi, anzi. In queste ore protagonista di una nuova polemica è Riccardo Fogli. Il concorrente è rimasto molto deluso dopo aver appreso di essere stato nominato da Ariadna Romero. Per questo motivo, nel corso di uno sfogo con Paolo Brosio, le ha dato della "zoc..letta". I toni e le parole sono stati decisamente troppo eccessivi. Ad ogni modo, il naufrago successivamente si è pentito e, durante un confessionale, ha ridimensionato notevolmente la situazione.

Ariadna Romero nomina Riccardo Fogli, lui perde le staffe e la offende

Il clima in Honduras è piuttosto agitato. Purtroppo per i concorrenti, non si fa riferimento al clima atmosferico, bensì a quello tra i vari naufraghi. Nel corso della precedente puntata dell'Isola dei famosi, Ariadna Romero ha nominato, in modo palese, Riccardo Fogli. La modella ha asserito di aver fatto il suo nome solo perché era convinta del fatto che nessuno l'avrebbe nominato. Tuttavia, le cose non sono affatto andate in questo modo. Per questo motivo, Riccardo Fogli è finito al televoto. Il percorso del naufrago è stato, fino ad adesso, davvero impeccabile. Si è sempre dato da fare dimostrando tutta la sua grinta e le sue capacità.

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi si è complimentata con lui per la splendida isola che sta portando avanti. Anche, e soprattutto, per questo motivo, Riccardo Fogli si è molto risentito della vicenda ed ha deciso di sbottare contro Ariadna. Il cantante, nel corso di un dialogo con Paolo Brosio, ha detto: "La nomino a vita sta zoc..letta". I termini adoperati da Riccardo sono stati decisamente molto forti.

Riccardo Fogli fa un confessionale e ridimensiona i termini utilizzati

Successivamente, però, nel corso di un confessionale, Fogli ha voluto ridimensionare le parole utilizzate ed ha detto semplicemente di essere rimasto male della nomination perché non se l'aspettava . Ad ogni modo, non sembra affatto intenzionato a far nascere un caso mediatico o a serbare rancore contro la modella.

In ogni caso, come la prenderà Ariadna Romero una volta che apprenderà il modo in cui l'ha chiamata Riccardo Fogli? Sarà disposta a passarci sopra oppure no? Lo scopriremo in seguito.