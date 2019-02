Annuncio

Questi non sono certamente dei giorni semplici per Riccardo Fogli. Il naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è stato costretto per la seconda volta a lasciare i suoi compagni d'avventura per recarsi in infermeria. Nelle ultime ore lo storico componente dei Pooh ha accusato un nuovo malore: i medici che seguono i concorrenti del programma hanno ritenuto opportuno sottoporlo a dei controlli più specifici.

A questo punto, non si esclude che, qualora la situazione non dovesse migliorare, il cantante possa essere costretto ad abbandonare il gioco anticipatamente e a tornare in Italia.

Riccardo Fogli sta meglio dopo il malore ma potrebbe tornare in Italia

Riccardo Fogli, in questi ultimi giorni, è finito nel mirino del gossip e al centro delle polemiche sia per un presunto tradimento (poi smentito) da parte della moglie Karin Trentini, sia per un'esclamazione offensiva che l'artista toscano ha rivolto ad Ariadna Romero.

A tutto ciò si è aggiunto un nuovo problema di salute che di recente ha colpito l'interprete di "Storie di tutti i giorni", che l'ha costretto a raggiungere la postazione in cui si trovano i medici che assistono i naufraghi del programma di Canale 5. Al momento non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale sul malore che avrebbe accusato Fogli, e l'unica immagine disponibile è quella che lo mostra mentre si allontana dalla spiaggia con il volto sofferente, accompagnato da Ghezzal.

Il cantante è stato sottoposto ad una serie di analisi ed è rientrato sull'isola. Ad ogni modo, anche se le sue condizioni di salute starebbero migliorando, qualora dovesse avere ulteriori problemi, non si esclude che possa abbandonare in anticipo il gioco per fare rientro in Italia.

Periodo decisamente no per Riccardo Fogli: è la seconda volta che va in infermeria

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il cantautore 71enne è finito in infermeria. Mercoledì scorso, infatti, aveva avuto bisogno di un supporto medico insieme a Sarah Altobello dopo aver ingerito il bulbo di una pianta non commestibile. I due concorrenti avevano accusato forti crampi allo stomaco e un gran senso di nausea.

Probabilmente il secondo malore potrebbe essere ancora uno strascico legato a quest'episodio, oppure potrebbe essere dettato dalle condizioni estreme di fame e stanchezza che i concorrenti dell'Isola dei Famosi sono chiamati ad affrontare nel corso della loro permanenza in Honduras.

Per il momento Mediaset non ha comunicato nulla di ufficiale sulle condizioni dell'artista, e nemmeno l'inviato Alvin ne ha parlato durante l'ultimo daytime.