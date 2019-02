Annuncio

La trasmissione di Italia Uno Le Iene, andata in onda ieri sera, si è occupata di anoressia e delle problematiche relative all’uso improprio dei social. Valentina Dallari, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, protagonista della trasmissione cult di Mediaset nell’edizione 2005, ha confessato la propria esperienza. Già tronista a 21 anni, da subito dimostrò di possedere molto carattere e una forte personalità. Per lei arrivò improvvisa la popolarità e Valentina, dopo l’esperienza televisiva da Maria De Filippi, decise di dedicarsi all’attività di influencer, molto di moda di questi tempi e anche molto redditizia, soprattutto se chi la pratica può contare su un numero elevato di follower. Si sa, più ti seguono sui social e più riesci ad attirare nella tua pagina sponsorizzazioni di marchi importanti.

Più follower, più popolarità e più contratti a cifre sempre più elevate

L’influencer di riferimento per Valentina era Chiara Biasi; per diventare come lei Valentina cominciò a dimagrire, convinta che solo attraverso la forma fisica esasperata avrebbe conquistato i follower e visto crescere la propria notorietà sui social. Infatti le fotografie che vengono postate dalle influencer più famose rappresentano sempre corpi perfetti e scolpiti, senza la minima traccia di grasso. Sono immagini patinate e spesso ritoccate graficamente, fotografie che promuovono un ideale di bellezza irraggiungibile. E non solo. I cosiddetti 'leoni da tastiera' non perdono occasione di sbizzarrirsi nel ‘body shaming’, pratica assolutamente opinabile che consiste nel denigrare le eventuali imperfezioni presenti nelle fotografie. Per questi motivi, e soprattutto per una sua fragilità psicologica, Valentina Dallari diventò anoressica arrivando a pesare 37 chilogrammi.

Il sevizio de Le Iene ha raccontato un disagio tipico di molte ragazze

Nel servizio de Le Iene è intervenuta anche Chiara Biasi, ricordando quando per la sua eccessiva magrezza veniva accusata sui social di utilizzare farmaci e di non essere un buon esempio per chi la considerava come un modello da seguire. Per quanto riguarda Valentina, dopo il periodo buio ha deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione lungo 8 mesi in un centro specializzato e finalmente ha potuto cominciare un cammino di rinascita. Ancora oggi, però, ammette di non avere un buon rapporto con il cibo. Il messaggio lanciato ieri sera da ‘Le Iene’ è importantissimo: ciò che conta è stare bene con se stessi e mantenere il giusto distacco dalla finzione di un mondo virtuale e artefatto.