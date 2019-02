Annuncio

All'Isola dei Famosi si respira un'aria molto tesa. Trascorrono inesorabili le settimane e la fame e la stanchezza iniziano davvero a torturare i vari concorrenti. Protagonisti di un'accesissima discussione sono stati Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. I due si sono scontrati a causa delle nomination e di alcune battute fatte da Marina non molto apprezzate dagli altri concorrenti. La discussione è divenuta così accesa al punto che Marina La Rosa ha detto a Yuri: "Che fai mi vuoi picchiare?" Lui ha risposto che non picchierebbe mai una donna.

La lite furiosa tra Marina La Rosa e Yuri Rambaldi all'Isola dei Famosi 2019

Tra Yuri Rambaldi e Marina La Rosa è scoppiata davvero una lite furiosa. I due protagonisti, infatti, si sono trovati a discutere in merito alle nomination e ad alcuni atteggiamenti adoperati dall'ex gieffina.

Marina La Rosa, infatti, ha detto di aver ricevuto delle nomination poiché il suo "umorismo noir" non sempre viene compreso. A quel punto, allora, Yuri è intervenuto dalle retrovie ed ha detto di non trovare per nulla divertenti le battute della donna: "Tu te ne esci con delle battute ignoranti". Il ragazzo ha iniziato ad accusare la sua interlocutrice di sentirsi preso in giro, per questo motivo ha sbottato dicendo: "Non sai chi hai davanti, se mi arrabbio divento una bestia". A quel punto, la risposta di Marina non ha tardato ad arrivare. L'ex gieffina, infatti, ha detto: "Che fai, mi vuoi picchiare?"

Il ragazzo, allora, ha risposto che ovviamente non avrebbe messo le mani addosso ad una donna.

Ad ogni modo, Marina ha deciso di porre fine alla discussione dichiarando che la loro amicizia fosse finita. Ha girato le spalle e si è allontanata. Insomma, gli animi sono diventati davvero estremamente concitati all'Isola dei Famosi.

Risultati deludenti per quanto riguarda gli ascolti dell'Isola dei Famosi

Nonostante gli avvenimenti siano davvero molteplici e i colpi di scena inaspettati, però, l'edizione di quest'anno dell'Isola dei Famosi non sta registrando i livelli di ascolti sperati. La puntata andata in onda domenica 10 febbraio, infatti, è stata un vero flop in termini di dati auditel. La produzione Mediaset, pertanto, ha deciso di effettuare un'ulteriore modifica all'interno del palinsesto spostando la messa in onda della diretta a domani, mercoledì 13 febbraio.

Tale tentativo servirà a risollevare la situazione? Vedremo.