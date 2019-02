Annuncio

La puntata odierna di Verissimo è stata davvero molto emozionante e ricca di colpi di scena. Tra le varie ospiti ad essere intervistate all'interno del salotto di Silvia Toffanin c'è stata anche Taylor Mega. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha deciso di mettersi a nudo rivelando particolari inediti in merito al suo passato da tossicodipendente. La ragazza ha svelato: "Ho iniziato a drogarmi a 14 anni". La Toffanin ha sbarrato gli occhi incredula.

La spiazzante confessione di Taylor Mega a Verissimo

Nel corso della sua permanenza all'Isola dei famosi, Taylor Mega aveva rivelato, per la prima volta, i suoi problemi di tossicodipendenza. La ragazza, infatti, aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti di ogni tipo.

Durante l'ospitata a Verissimo, però, Taylor Mega ha aggiunto dei dettagli ulteriori in merito a questo argomento. La famosa influencer del web, infatti, ha ripercorso le tappe del suo dolorosissimo passato e ha ammesso di aver iniziato giovanissima a far uso di droghe. A quel punto, la padroona di casa è rimasta incredula e ha chiesto alla ragazza di spiegarsi meglio. A quel punto la Mega ha spiegato che, quando ha iniziato a 14 anni, fumava solo canne. Per tutta risposta la Toffanin ha voluto ribadire che anche le canne sono da considerarsi una droga.

Taylor è stata picchiata da un suo ex e ha iniziato ad abusare di eroina

Durante l'intervista Taylor Mega ha spiegato come è arrivata a quel punto.

L'ospite di Verissimo ha infatti racontato di aver subito una pesantissima delusione d'amore. Aveva all'incirca 17 anni quando fu lasciata dal suo fidanzato dell'epoca. In quell'occasione il dolore fu per lei insopportabile, tanto da spingerla ad abusare di sostanze molto più pesanti, fino ad arrivare all'eroina. Taylor Mega, ha poi rivelato che il periodo di dipendenza da eroina è durato circa sei mesi. Ad un certo punto, però, qualcosa nella sua testa è cambiato e, puntando principalmente sulla sua forza di volontà, alla fine è riuscita ad uscirne.

La Mega, inoltre, ha rivelato anche un'altra vicenda, ovvero le violenze subite dal fidanzato dell'epoca. La ragazza ha confessato di essere stata picchiata ma, nonostante tutto, non ha mai deciso di denunciare quella persona, anzi, ad oggi gli vuole anche bene.

La padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, è rimasta quasi spiazzata dalle rivelazioni della Mega. Forse non si aspettava di avere di fronte una personalità così controversa.