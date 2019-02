Annuncio

Annuncio

Julieta e Saul torneranno a far parlare di loro nel corso delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La coppia, infatti, sarà costretta ad abbandonare la Casona per colpa di Raimundo, se Prudencio non chiedesse alla moglie di rimanere fin quando non ultimerà le pratiche dell'annullamento delle nozze alla Sacra Rota.

Il Segreto: Raimundo caccia Saul e Julieta dalla Villa

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Raimundo deciderà di studiare un piano per sbarazzarsi di Fernando Mesia grazie alla complicità di Gonzalo e Maria. Per questo motivo deciderà di allontanare la nipote di Consuelo e Saul dalla sua proprietà. Dall'altro canto, Fernando sospetterà che l'ex sacerdote e la sua ex moglie stiano attraversando una grave crisi coniugale, tanto da chiedere a Prudencio di aiutarlo a buttare fuori di casa gli innamorati, in quanto vuole riconquistare Maria.

Annuncio

Il cattivo degli Ortega, a questo punto, sarà costretto ad informare Saul e Julieta che è arrivato il momento di andarsene, tanto da costringerli a trovare una nuova abitazione. Tuttavia la Uriarte temerà che il marito voglia bloccare le pratiche dell'annullamento del matrimonio. Ma se pensate che i problemi per la coppia siano finiti qui, vi sbagliate di grosso.

Il Segreto spoiler: Irene e Adela offrono aiuto a Saul e la Uriarte

Dalle trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si apprende che tutti gli abitanti di Puente Viejo si rifiuteranno di affittare una casa a Saul e Julieta in quanto ritenuti adulteri. La coppia, a questo punto, deciderà di chiedere l'intervento del sindaco Leal: ma tutto questo provocherà dei grattacapi perfino al primo cittadino di Puente Viejo.

Annuncio

Raimundo, nel frattempo, si convincerà a riprendere i due piccioncini nella sua abitazione dopo la morte di Francisca Montenegro. Peccato che poco dopo la permanenza di Saul e Julieta infastidirà moltissimo il vecchio locandiere, tanto che Irene e Adela proporranno una soluzione alternativa. Le due donne, infatti, inviteranno i due giovani a vivere separati per un certo periodo. Se la Uriarte troverà alloggio in casa di Adela e Carmelo, Saul sarà ospite di Severo e la giornalista. Proprio il giovane aiuterà il latifondista a risolvere la delicata questione legata ai territori de Las Lagunas. Saul e Julieta, a questo punto, non potranno fare altro che accettare l'offerta, per fermare i rumors delle malelingue sul loro conto.

Annuncio

Infine prima di fare i bagagli avranno una nuova discussione con il presunto vedovo della Montenegro.