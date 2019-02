Annuncio

Mercoledì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Reality Show L'Isola dei Famosi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha avuto modo di informare Riccardo Fogli dei rumors inerenti il presunto tradimento di sua moglie Karin. Quest’ultima, infatti, era stata accusata da Fabrizio Corona di aver tradito per ben quattro anni il suo compagno di vita. Data la giovane età e l’avvenenza della donna, il pubblico a casa non aveva faticato molto a credere che il pettegolezzo avesse un fondo di verità. Ad ogni modo, la questione è stata ampiamente trattata nel corso della trasmissione. Quando, però, l'ex cantante dei Pooh ha visto sua moglie, non ha pensato minimamente allo scoop, anzi, le ha gettato le braccia al collo e le ha palpato il sedere in diretta.

Il presunto tradimento di Karin, moglie del cantante

Mercoledì sera, per Riccardo Fogli è stata una puntata davvero molto movimentata. Il cantante, infatti, è stato posto dinanzi ad una questione alquanto spinosa. La padrona di casa Alessia Marcuzzi lo ha invitato in confessionale per informarlo di alcune situazioni. In questi giorni, infatti, sul web e nelle principali trasmissioni televisive, è impazzato il gossip in merito al presunto tradimento di sua moglie Karin. La Marcuzzi ha mostrato a Riccardo una serie di articoli di giornale e filmati in cui veniva affrontata la vicenda.

Divenendo così di dominio pubblico la notizia, la produzione del reality show non ha potuto fare a meno di informare il protagonista di tutta la vicenda.

Riccardo, però, ha spiazzato tutti, dal momento che non ha creduto minimamente a tali pettegolezzi. Il cantante, infatti, ha ribadito di credere fortemente all’amore di sua moglie, per questo motivo si fida ciecamente di lei.

Riccardo Fogli e la palpatina alla consorte

Dopo pochissimo, quindi, il naufrago è stato 'rilasciato' ed è tornato tra gli altri compagni d’avventura. Poco prima di tornare a Palapa, però, Riccardo Fogli ha incontrato sua moglie. Karin, infatti, ha voluto fargli una sorpresa raggiungendolo all'Isola dei Famosi. Nel vederla, il cantante non ci ha visto più, è corso ad abbracciarla. Ciò che, tuttavia, ha destato maggiore scalpore, è stata la palpatina al sedere della donna che Riccardo Fogli le ha fatto.

I presenti in studio non hanno voluto commentare la vicenda, sul web, però, le battutine sono state inevitabili. Il filmato dell’avvenimento, infatti, è divenuto virale.